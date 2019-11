Jorge Javier Vázquez ha anunciado que se perderá la recta final de ‘GH VIP 7’ por motivos de salud. El presentador volverá a pasar por quirófano y por ello, no le queda más remedio que dejar su trabajo de manera temporal.

Será sustituido por Carlos Sobera

La intervención quirúrgica a la que tendrá que someterse le obligará a dejar la pequeña pantalla. Eso incluye los programas que conduce: el ‘reality’ de la casa de Guadalix, ‘Sálvame’ y ‘Sábado Deluxe’. Durante el tiempo que permanezca convaleciente lo sustituirá Carlos Sobera en las galas de los jueves. «Te quedas con lo mejor, cabrón», le decía en directo, tras anunciar su marcha. «Te lo vas a pasar muy bien», añadía.

La noticia de su nuevo paso por el hospital no es nueva. El pasado 29 de octubre, Jorge Javier anunciaba la decisión de sus médicos en su cuentas de Twitter e Instagram. Tendrá que volver a pasar por una mesa de operaciones después del ictus que sufrió hace unos meses y que lo mantuvo una temporada alejado de la pequeña pantalla.

«Después de una prueba muy esperada me han comunicado que tengo que volver a pasar por el quirófano en diciembre«, escribía en sus redes sociales junto a una fotografía en blanco y negro. A pesar de este pequeño revés, lo toma con sentido del humor. «No hay mal que por bien no venga. Ya no tengo que romperme la cabeza pensando dónde iré de vacaciones», ha dicho recientemente.