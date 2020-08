Después de convertirse en madre el pasado 2 de mayo, la cantante ha compartido la siguiente reflexión junto a esta foto en bikini: «Desde que soy madre me he dado cuenta que soy más humana, menos perfecta y más feliz. ¿No os pasa ? Antes tenía muchos miedos , inseguridades, complejos. Ahora, lo miro a él y pienso… ES MÍO. Se ha formado dentro de mí. He creado vida! Me siento plena, segura, madura empoderada y sin miedo. Tengo más ganas que nunca de luchar por mis sueños. Porque tengo un motivo. Y ese motivo es él, mi pequeño salvavidas. Los que me conocen de verdad saben por qué lo llamo así».