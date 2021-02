Aprovechando el carnaval, Cristina Pedroche ha asumido el reto de transformarse en la mismísima Isabel Pantoja.

Arrancamos este nuevo sábado de febrero con la mejor selección de fotos de los famosos. Gracias a las redes sociales son muchos los rostros conocidos que nos permiten acercarnos a su día a día. Este es el caso de Paula Echevarría quien nos ha hecho partícipes de una nueva reunión con sus amigas ‘Las Pencas’, eso sí, adaptada a las restricciones que marca la pandemia. «De una mesa a otra, con mascarilla y comiendo como si no hubiese un mañana pero nos entendemos igual», afirmaba a través de sus redes. Mientras que Cristina Pedroche nos mostraba su particular homenaje a una de nuestras artistas más destacadas. «Con todo el respeto y la admiración del mundo hoy he intentado ser Isabel Pantoja«. Por su parte, Alba Díaz nos ha enseñado cómo es el riguroso y exigente entrenamiento al que se somete para estar en plena forma. Todo ello sin olvidar el 72 cumpleaños de Joaquín Sabina que lo ha celebrado de forma íntima en su hogar junto a su mujer, Jimena Coronado.

