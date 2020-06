Cuando solo quedan unas horas para que arranque ‘La casa fuerte’, el ‘reality’ en el que participan su ex y su progenitora, Julio Ruz ha compartido un mensaje que no deja bien parada a la madre de su hija, Juani Garzón, madre de su ex, María Jesús Ruiz.

Las feas palabras de Julio Ruz a su exsuegra

El empresario y ex de la que fuera Miss España ha publicado una foto que deja en evidencia a la abuela de su nieta. La imagen muestra a Juani en el interior de un restaurante con una montera en la cabeza y moviendo un capote. Junto a la instantánea, el ex de la modelo ha escrito: «¡¡¡Hay que ser torero, para aguantar tantos cuernos!!!». Pocas palabras han bastado para reflejar lo que le inspira la abuela de la pequeña María Jesús, la pequeña que tiene en común con la ganadora de ‘GH VIP 7’.

María Jesús y Juani, concursantes de ‘La casa fuerte’

Ajenas a los comentarios que ha hecho Julio Ruz, María Jesús y Juani preparan ya su llegada al programa ‘La casa fuerte’, el nuevo espacio de la temporada de Telecinco. El espacio arranca el próximo 11 de junio y en él participarán otros rostros conocidos, como Mayte Galdeano, Christian Suescun, Yola Berrocal, Leticia Sabater, Fani Carbajo o su novio, Christofer.

«Estamos súper ilusionadas, súper contentas porque creemos que esta experiencia va a tener momentos únicos en los que poder compartir con vosotros. Entraremos con muchísimas ganas, con muchísima ilusión. Esta experiencia me la llevo porque vamos a vivirla a muerte y porque sé que tú y yo nos la vamos a llevar por el resto de nuestra vida», ha admitido María Jesús en su cuenta de Instagram. Por su parte, su madre también se ha mostrado entusiasmada de poder formar parte del concurso: «¡Vaya oportunidad! ¡Vamos a luchar como leonas!».