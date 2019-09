1 «No es trigo limpio»

Sin pelos en la lengua, Alba terminaba su blog contando algo que ha recordado también en sus primeras 24 horas en ‘GH VIP 7’. «Cuando volví de la isla mi chico me dijo que Antonio David se había dedicado a «regar» por ahí que él me había dejado y que se avergonzaba de mí. Me contó también que lo desmintió gracias a un amigo suyo cuya hermana es íntima de Terelu. Yo no le di importancia, ya sabía que «Antoniodá» no es trigo limpio pero corroboré su ligereza para decir cosas que no son».

