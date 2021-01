«Toda la vida mi deseo de cumpleaños fue que mi abuela/o estuviera el año siguiente, hoy, por desgracia, ya no puedo pedir eso», ha afirmado.

Elena Tablada ha soplado 40 velas este domingo. La diseñadora ha comenzado su gran día con un mágico despertar y muchas sorpresas de las que nos ha querido hacer partícipes. Algunas de ellas tenían a su marido, Javier Ungría, y a su hermana, Naele, como los mejores cómplices. Además, ha compartido una profunda reflexión en la que ha señalado las ausencias que más nota y su mayor deseo.

«Entrando en mi versión 4.0 de la única manera que sé, siendo yo misma y el producto de mis experiencias y vivencias, buenas o malas pero gracias a ellas hoy soy como soy e intento cada día ser mejor», comenzaba el ‘post’ que ha acompañado de una bonita imagen rodeada de un colorido decorado de globos que ha inundado el salón de su hogar.

La expareja de David Bisbal ha reconocido que nunca pensó subir de escalón de esta manera y recuerda, sobre todo, a los que no están. «Extraño a los que están arriba, mucho, cada día me une más un hilo invisible con el cielo. Pero también extraño a los que están abajo y no puedo disfrutar, abrazar, besar ni compartir un día como hoy con ellos».

Todo lo que anhela

«Toda la vida mi deseo de cumpleaños fue que mi abuela/o estuviera el año siguiente, hoy, por desgracia, ya no puedo pedir eso, ahora lo que deseo con todas mis fuerzas es recuperar pronto nuestras vidas y que desaparezca este miedo con el que nos han hecho vivir», ha revelado de forma sincera a sus seguidores en redes.

Agradece que su hermana y su marido le hayan sorprendido con un despertar de fantasía y repleto de magia. «En definitiva es lo que no nos podrán quitar jamás. Pero sobre todo, GRACIAS A LA VIDA por todo lo que me ha regalado, en especial mi familia». Concluye con el siguiente hashtag: «La vida es dura pero merece la pena vivirla».

Una publicación que pronto ha recibido un aluvión de mensajes, entre ellos, el de muchos rostros conocidos que han aprovechado para felicitarla como Adriana Abenia y Tamara Gorro. Por su parte, Raquel Perera comentaba lo siguiente: «Bienvenida al cuarto piso! Las vistas siguen siendo preciosas! ❤️ You». Su hermana también ha publicado una bonita imagen dedicada a Elena: «Los 40 nunca se vieron tan bien. Feliz vida a mi hermana mayor ahora más mayor que nunca 😂. Te queremos mucho».

La diseñadora asciende de nivel en un excelente momento personal. Está casada con Javier Ungría con quien protagonizó una sonada boda con sabor cubano en 2018. Ambos son padres de una niña, Camila, nacida el 21 de abril del año pasado. Se trata de la segunda hija para Elena que tuvo a su primogénita, Ella, el 15 de febrero de 2010 en Miami, fruto de su relación con David Bisbal.