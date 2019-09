El cabreo de Lolita: «En España no canto más, me voy a América»

Lolita Flores ha explotado. A sus 61 años, asegura que aún no ha sido reconocida. Y ha manifestado su indignación. Prefiere coger las maletas y cruzar el charco para triunfar en los escenarios de América.

Nuevo capítulo en la guerra entre el clan Flores y Pantoja

La indignación de Lolita

El programa ‘Viva la vida’ se puso en contacto con Lolita con motivo del fallecimiento de Camilo Sesto. Allí, los colaboradores del espacio hablaron del poco reconocimiento que se hace a los artistas españoles. Fue en ese momento cuando la hermana de Rosario Flores manifestó su opinión. Y se mostró muy indignada.

«A mí no me han reconocido todavía»

«Si hay alguien peor reconocido en la música en este país soy yo. Por eso aquí en España no canto más, me voy a América a cantar. A mí no me han reconocido todavía. Ya tengo 61 años y gracias a Dios en el teatro me va muy bien”, ha explicado la actriz y cantante.

«El mejor premio es el aplauso»

«Hablábais de los Grammy, no tengo y no me ha hecho falta. A Camilo tampoco, ni a la Durcal», comentaba con los colaboradores del programa. «Los premios van y vienen y se dan muchas veces a cambio de otras cosas, el público y el aplauso es el premio».

«En España no canto»

«No me hables de reconocimientos musicales en este país, porque no me ha pasado nunca. En España no canto», aseguraba Lolita, lamentando que nadie la llame para trabajar como cantante.

Triunfa con la gira de su obra teatral

Nacida en la saga de artistas más importantes de nuestro país, Lolita triunfa en los escenarios con la gira de «La fuerza del cariño», una comedia coprotagonizada por Luis Mottola, Antonio Hortelano y Marta Guerras. Se trata de una versión teatral de la novela de Larry McMurtry (1975) realizada por Magüi Mira a partir de la adaptación teatral de Dan Gordon. Lolita da vida a Aurora, una viuda que se enfrenta a su madurez y a los reveses de la vida.

En primavera arrasó en Miami y el Caribe

Cuando Lolita dice que se va a América a cantar, sabe de lo que habla. Y conoce muy bien al público que tiene en Latinoamérica, donde la adoran. El pasado mes de abril, Lolita y Rosario recorrieron los escenarios de Miami, Nueva York y República Dominicana en una pequeña gira conjunta que fue un verdadero éxito de taquilla.

En su «periplo americano» (tal y como ella misma llamó), Lolita y su hermana hicieron vibrar al público en el Fillmore Miami Beach en el Teatro Jackie Gleason. También arrasaron en Nueva York, adonde regresarán el próximo 22 de noviembre para actuar en el United Palace. El día 23 estarán en el Ritz Theatre de Elisabeth, New Jersey.

Sus colaboraciones en televisión

De momento no tiene programado ningún concierto hasta noviembre, pero recientemente ha sido jurado de «Tu cara me suena», donde ha ejercido de ayudante de Rosario Flores, su hermana, en «La voz kids».

