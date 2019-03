1 Carlos Baute

José Daniel Arellán inició una batalla legal para que Carlos Baute le reconociese como hijo legal. La guerra fue encarnizada y no llegaban a un acuerdo y esto dio paso a comentarios muy desagradables por ambas partes. El joven llegó a decir que “a día de hoy siento vergüenza de que seas mi padre. Jamás me he sentido tan humillado y despreciado por nadie como por ti el día del juicio”. Ellos no celebrarán el Día del Padre. Al menos no juntos.