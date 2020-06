El enfrentamiento entre Carmen Lomana y Kiko Matamoros se remonta a años atrás. La socialité interpuso un demanda por injurias y calumnias contra el colaborador en 2011, también contra sus compañeras de ‘Sálvame’, Mila Ximénez y Belén Esteban. Finalmente ganó la batalla judicial en el Tribunal Supremo después de que estos recurrieran. Ahora, la empresaria ha reclamado públicamente a través de sus redes sociales 50.000 euros al exmarido de Makoke.

«Acabo de poner ‘Viva la vida’, escucho al impresentable de Kiko Matamoros arremetiendo contra alguien por su comportamiento poco ético. ¿Con qué autoridad moral cuando él me esta debiendo 50.000€? No queriendo pagar. Es vergonzoso que se permita hablar», ha publicado.

Kiko Matamoros se ha pronunciado al respecto en ‘Viva la vida’. Visiblemente molesto, el colaborador ha querido explicarse: «Voy a hacer lo mismo que hiciste tú. Por decir: ‘De padres cerdos hijos marranos’ me condenaron a pagarte 30.000 euros, tú por llamarme impresentable no sé si me van a dar 3.000, pero te voy a denunciar», afirmaba. Añadía que cree que Carmen Lomana se ha enojado esta semana porque se había mostrado muy crítico con ella después de que salieran a la luz unas imágenes realizadas por Diego Arrabal.

El colaborador ha confirmado que le condenaron, pero ha indicado que no son 50.000 euros sino 30.000. La misma cantidad a la que fue condenada Belén Esteban mientras que Mila Ximénez tuvo que pagar 60.000 euros. «A mí me da igual deberte 30 que 50 porque si te los tengo que pagar, te los voy a pagar. Lo que no sé es cuándo», ha explicado.

Kiko reconoce la deuda

«La ley es clarísima, tú al llevar el tema al Tribunal Supremo coincidió que a mí me cayó un embargo de la hacienda tributaria y, por lo tanto, te tienes que poner a la cola. Esto es un estado de derecho y esas son las leyes. Primero cobra la Administración y luego los demás. No tengo ningún problema ni lo voy a tener nunca. El primero que reconoce esa deuda soy yo», ha explicado. Añadía que su deseo es que primero cobre la Agencia Tributaria y una vez sea así, Carmen Lomana será la siguiente en la lista: «Tenlo por seguro. No tengas prisa que no creo que te mueras antes que pague yo a la Agencia Tributaria».

Kiko Matamoros ha querido entrar en detalles y ha matizado que tiene un recurso presentado en el Tribunal Económico Administrativo Central hace un par de año y espera que se resuelva a su favor. «Si no fuera así, yo sigo pagando». Ha recordado que ahora debe a Hacienda unos 700.000 euros, pero que entonces debía 1.200.000. «Yo estoy pagando, eso lo he pagado en dos años».

«Que lo sepan todos los españoles, no me vanaglorio de tener una deuda con la Agencia Tributaria, en absoluto, ojalá no la tuviera», indicaba. También ha querido subrayar que la deuda que en origen le reclamó Hacienda «está dos veces pagada ya». Concluía su intervención reconociendo que su intención es pagar a Carmen Lomana cuando concluya sus deudas con la Agencia Tributaria: «Y además le voy a invitar a unas clases de gramática que sepa dónde poner las tildes. El tuit es un desatino gramatical de arriba a abajo».

Cabe recordar que en en 2011, la exconcursante de ‘Masterchef Celebrity’ demandó a tres colaboradores de Sálvame, Belén Esteban, Kiko Matamoros y Mila Ximénez por injurias y calumnias por unos comentarios vertidos contra su persona. En la demanda se señaló que había recibido «graves vejaciones, insultos y descalificaciones».

Un juicio que Lomana ganó tanto en primera instancia como en el recurso al Supremo y cuyo resultado negativo condenaba a los demandados a pagarle una indemnización total de 120.000 euros -con costas e intereses incluidos-. La primera en cumplir con su parte fue Mila Ximénez y, ahora, Kiko Matamoros ha confirmado que tiene esta deuda pendiente.

