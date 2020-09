Yoli (‘Gran Hermano 15’) y su novio Jorge han anunciado que esperan su primer hijo en común. Pero él no parece estar demasiado convencido…

Yoli, exconcursante de ‘Gran Hermano 15’, no puede estar más feliz. Después de someterse a dos tests de embarazo en los últimos días la joven ha anunciado que está esperando su segundo hijo. Se trata del primero que tendrá en común con su novio, Jorge, quien por su cara no parece tan encantado con la noticia. O, quizás, no del todo convencido.

La que fuera pareja de Jonathan (exconcursante de la misma edición del ‘reality’ de Telecinco) ha dado a conocer la feliz noticia en su canal de Mtmad. En el vídeo aparecen juntos y revelan cómo están viviendo la llegada de su retoño. Después de someterse a un segundo test de embarazo y anunciar que está en estado de buena esperanza, Yoli y Jorge han acudido al médico para realizarse una ecografía para confirmar ‘de manera oficial’ que van a ser padres y ver por primera vez a su bebé. Algo nerviosos, la exconcursante de ‘GH’ y su chico les han planteado sus dudas al ginecólogo, por lo que no han dudado en preguntar al especialista sus inquietudes e interrogantes.

Jorge, ‘preocupado»ante el embarazo de Yoli

Al parecer, el novio de la influencer nunca se había planteado tener hijos en el pasado, pero desde que se sale con Yoli ve las cosas de otra manera. Ahora no mira con malos ojos convertirse en padre… aunque por sus gestos aún tiene que asimilar que dentro de poco tendrá que hacerse cargo de una familia. «Es algo muy fuerte, para toda la vida. No paro de darle vueltas», admite Jorge. «Me preocupa que todo esté bien en general». No tiene reparos en admitir que está «preocupado». Y es que «todo es nuevo para mí. Le das vueltas… pero muy contento. Vamos a ver qué me depara la vida…», dice, algo resignado.

Yoli, en cambio, está emocionada. «Estamos súper felices. Soy una loca de los niños», confiesa. Aunque la influencer ya se ha hecho la primera ecografía no ha desvelado aún de cuánto tiempo está embarazada. La de Albacete tampoco ha explicado aún si el bebé que espera será un niño o una niña. O si planea casarse con su chico ahora que serán uno más en casa.

La confirmación del embarazo de la exconcursante de ‘Gran Hermano’ llega una semana después de que hiciera saltar las alarmas con un primer test que dio positivo y que quisieron repetir antes de estar seguros… a pesar de compartirlo en su canal de Mtmad.