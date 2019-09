Antonio Banderas compara a su novia con su ex: «Melanie Griffith era intoxicante»

Antonio Banderas ha realizado unas sorprendentes declaraciones sobre su exmujer, Melanie Griffith, de quien ha desvelado una faceta hasta ahora desconocida.

El camino hacia el Oscar de Pedro Almodovar ya ha comenzado

La verdad de Antonio sobre su exmujer

Antonio Banderas y Melanie Griffith estuvieron juntos 18 años. Y tuvieron una hija en común, Stella del Carmen. Se conocieron en 1996 rodando ‘Two Much’, de Fernando Trueba. Y desde entonces formaron una de las parejas más estables e icónicas del mundo del cine. Cinco años después de su divorcio, Banderas ha revelado la cara oculta de la que durante casi 20 años parecía ser su media naranja.

Antonio Banderas confiesa el motivo de su pérdida de peso

Sobre Melanie: «Era intoxicante»

En una entrevista concedida a ‘Vanity Fair’, el actor malagueño ha confesado ser muy feliz al lado de su actual pareja, Nicole Kimpel. Y, al hablar de la alemana, la ha comparado con su ex esposa. «Creo que no habríamos enganchado tan bien en otra época de mi vida en la que la efervescencia de Melanie era intoxicante. Me atraía muchísimo todo ese mundo. Melanie es una especie de champán de burbujas, una estrella que sabe comportarse. Ella era muy divertida en un momento determinado en que jugamos y lo pasamos muy bien».

Antonio Banderas celebra su 59 cumpleaños por todo lo alto

«Nicole es un zumo de fruta fresca»

Y, si Melanie es como el champán, Nicole es como «un zumo de fruta fresca, totalmente detox». El pasado 29 de agosto, con motivo del 59 cumpleaños del actor, la empresaria declaraba públicamente su amor: «Solo lleva unos segundos decir que te amo, pero me llevará toda una vida mostrarte cuánto. Feliz cumpleaños al amor de mi vida».

La cariñosa felicitación de Nicole Kimpel a Antonio Banderas por su cumpleaños

En su mejor momento

En plena madurez de su carrera artística, Antonio Banderas también vive un momento dulce y de plenitud en el terreno personal al lado de Nicole, en quien ha encontrado apoyo y estabilidad.

La cariñosa felicitación de Nicole Kimpel a Antonio Banderas por su cumpleaños

Sufrió un infarto a principios de 2019

Banderas comenzó el año con un gran susto. Sufrió un infarto de miocardio el pasado 26 de enero. Superado aquel mal trago, lleva desde entonces en tratamiento para recuperarse de su dolencia cardiaca. «Tuve mucha suerte, fue benigno y no ha dejado daños. Me sometí a una intervención en la que se me implantaron tres ‘stents’ en las arterias coronarias, y como sufría arritmias desde hace tiempo me sometí a una termoablación», explicó poco después a los medios de comunicación.

Así es la millonaria que compró la casa de Marbella de Antonio Banderas

Inmerso en un nuevo proyecto empresarial

En la actualidad, el malagueño está involucrado en un proyecto empresarial de gran envergadura: el Teatro del Soho Caixabank, que abrirá sus puertas a mediados de noviembre. Algo que nace “para Málaga desde Málaga», ha explicado.

Antonio Banderas se deja bigote

A punto de estrenar un musical

Para el estreno del Teatro Soho de Málaga, Banderas tiene previsto estrenar un musical con 26 actores en escena y orquesta en directo. Se trata de ‘A Chorus Line’, con la que realizará una gira por Bilbao, Barcelona y Madrid.

La pasión de Antonio Banderas en la Semana Santa malagueña

Encantado con el novio de Stella

Banderas ha disfrutado de unos días de vacaciones en su Málaga natal. Junto a su novia y su hija Stella acudió al concierto de Il Divo n el Festival Starlite de Marbella. Les acompañaba Eli, novio de su hija, de quien dice: «Es un chico encantador».

Antonio Banderas, Mejor Actor del Festival de Cannes