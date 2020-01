Anabel Pantoja es una de las candidatas de la audiencia para salir de ‘El tiempo del debate’. La sobrina de Isabel Pantoja es, una vez más, una de las primeras concursantes del ‘reality’ que podría tener un pie fuera de la casa de Guadalix de la Sierra.

«No estoy comiendo nada en el concurso»

Su compañero Kiko Hernández se ha acercado a la casa para hablar con la colaboradora. «Me da mucha tristeza estar así. Sabes que no tengo un récord en aguantar en un concurso y me hace ilusión al menos quedarme una semana mas. Me gustaría quedarme porque es mi sueño», decía. La sevillana tiene claro que «mis compañeros no me han nominado porque les caiga mal. Estoy contenta con lo que he hecho hasta ahora».

La joven se llevó una sorpresa cuando Kiko le preguntó si había escondido comida en la cama. «Había cuatro manzanas, una para cada uno. Me la llevé. Yo no he escondido la comida. Es mi comida. La ración que me correspondía me la llevé a la cama», aclaraba. Anabel asegura que apenas se lleva bocado a la boca dentro del ‘reality’. «No estoy comiendo en este concurso nada».

La colaboradora ha asegurado que le haría mucha ilusión saber que su familia la apoya fuera. No pretende que su tía Isabel haga campaña a su favor porque «mi tía está en su casa tranquila y con sus cosas». Pero sí le gustaría que sus primos hicieran algo para ayudar a mantener su estancia en la casa. «Me encantaría. Con Irene estoy contenta. Había pensado en mis primos. Sé que están en casa apoyándome, pero si están en plato no me lo podría creer».

En estos días de encierro voluntario «me acuerdo mucho de Belén y de Mila. Sé lo que han pasado 90 días y me parece brutal».