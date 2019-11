No tiene ni ocho meses y el pequeño Miguel, el primer hijo de Ana Boyer y Fernando Verdasco , ya se ha convertido en un auténtico trotramundos. El tenista recorre el planeta para cumplir con sus compromisos profesional y su inseparable mujer intenta acompañarle siempre que puede junto a su bebé.

París, Nueva York, Londres, Doha… el pequeño ha pasado muchas horas a bordo de un avión y como consecuencia de esos largos vuelos, ha protagonizado bonitas instantáneas, una de las más adorable es esta en compañía de su orgullosa mamá. Sin duda, el sueño más placentero. La hija de Isabel Preysler sostiene con mimo a su hijo, cuidadosamente envuelto en una mantita de estrellas, y ambos descansan antes de llegar a su nuevo destino, por el momento desconocido.

El pasado viernes, el tenista soplaba las velas de su 36 cumpleaños y lo hacía en un estupendo momento a nivel personal. Se trata, además, del primer aniversario que celebra como papá. En cuanto a lo profesional, recientemente aseguraba sentirse «decepcionado» por no participar en la Copa Davis que arranca este 18 de noviembre en la Caja Mágica de Madrid.

«Muy triste y decepcionado de no estar en el equipo de Copa Davis y de que el capitán #SergiBruguera no cuente conmigo. Me hacía mucha ilusión jugar posiblemente mi última Davis en mi ciudad (#Madrid). Gracias a todos los que si creéis en mí! Y siempre quedarán conmigo estas Davis ganadas de 2008, 2009 y 2012!», afirmaba. Una vez más, su mujer demostraba ser su mejor fan y le mandaba ánimos con los emoticonos de fuerza y de corazones.