Álex Lequio emprende una iniciativa solidaria para los enfermos de cáncer

Entre 2018 y 2019 he recibido miles de mensajes en mi Instagram personal con preguntas sobre diferentes aspectos relacionados con los resfriados oncológicos. Principalmente, me habéis preguntado mucho sobre cosas como la dieta, maneras de afrontar baches psicológicamente, efectos secundarios del tratamiento y otras inquietudes. Por ello, he creado @espaciosolidario . #EspacioSolidario es un perfil de Instagram colaborativo cuyos objetivos son 1. Tener un perfil de instagram dedicado a [email protected], donde pueda echar una mano con cualquier inquietud, pregunta, pensamiento que tengáis relacionado con los resfriados oncológicos. 2. Un punto de información colaborativo donde invito a todas las personas que están viviendo un resfriado oncológico a que compartan conmigo cualquier cosa que les va bien a ellos y quieran hacérsela llegar a mucha gente. La Navidad es bonita para pensar en los nuestros, pero también para pensar en los demás y por eso, aunque no soy médico, espero que mi experiencia y la de otros pueda ayudar. Si queréis aportar vuestro granito de arena, compartid este vídeo en vuestro perfil y así conseguir que lleguemos al máximo posible con @espaciosolidario. Si todavía no eres seguidor de @espaciosolidario , es el momento de hacer clic y seguir a la cuenta #NavidadSolidaria