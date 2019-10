Ágatha Ruiz de la Prada: «Tengo miedo de ser infeliz»

Ágahta Ruiz de la Prada asistió al plató de ‘Aquellos Maravillosos Años’, el programa de Toñi Moreno en Telemadrid. Allí respondió a las preguntas de la periodista.

«Estoy loca de amor por Luismi»

¿Cuánto tiempo llevas con Luis Miguel Rodríguez”, le preguntó Toñi Moreno. “Un año y medio”, respondía la diseñadora. Además, no dudó en reconocer lo «enamorada» que está de su novio. “Estoy loca de amor por Luismi”. El público quiso saber más sobre su vida amorosa y le formuló una pregunta en materia sexual: «¿Has fingido alguna vez un orgasmo?», a lo que ella contestó: “Yo no sé fingir”. También reconoció que no tiene «fotos guarrillas» en el móvil.

Otra de las preguntas cuestionadas por el público fue qué dibujaría si no existiesen las nubes, los corazones o los arcoiris. «Siempre hay cosas bonitas, buscaría cosas para ser feliz. A lo mejor tengo miedo de ser infeliz. Yo hago moda para ser feliz. Hago nubes, estrellas y arcoiris porque todo eso me da buen rollo».

La mujer peor vestida de España, «la Preysler»

En el juego ‘El público pregunta’, le tocó otra cuestión. «¿Quién es la peor vestida de España?». Su respuesta fue: “Hasta hace poco, la Preysler. Ha mejorado mucho con Vargas Llosa. Antes no me gustaba nada. Era el ejemplo de la mujer que no trabaja, que solo vive para unas tonterías”.

El amargo recuerdo de su separación

La diseñadora recordó lo mal que lo pasó tras separarse de Pedro J. Ramírez, hace ya tres años. «Cuando algo se te tambalea te cuesta encontrar un punto de referencia aunque después sea todo mejor, pero no me lo esperaba».

