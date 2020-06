Javier Santos sigue decidido en demostrar legalmente que es hijo biológico de Julio Iglesias, a pesar de las in numerables trabas que el cantante le ha colocado en el camino para que esto no sea posible y pese al traspiés que sufrió en la última instancia, donde se dictaminó que no existen parentesco entre el joven y el afamado artista. Fernando Osuna, abogado de Javier Santos, ha anunciado a través de un vídeo compartido mediante ‘Europa Press’, que ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el caso de paternidad de Julio Iglesias, con lo que se anuncia que la batalla judicial entre ambos no ha llegado aún a su fin.

El abogado de Javier Santos ha mandado un mensaje directo a Julio Iglesias, anunciándole que “Javier está convencido de que va a ganar esta contienda, porque sencillamente es hijo biológico genéticamente hablando de Julio Iglesias”. Una afirmación rotunda que viene respaldada con el resultado de un test de AND que demostraría que parentesco paternofilial. Una prueba conseguida gracias a la colaboración del hijo del cantante, Julio José Iglesias, pero que no ha tenido valor alguno en el anterior juicio.

Algo que el letrado no llega a comprender, al tener en su poder las pruebas que pondrían fin al caso con el triunfo de su representado, pero que, en su juicio, parece haber sido ignorado: “La gente no comprende cómo puede haber casos tan disparatados, que la justicia vaya por un camino y la ciencia por otro. La ciencia ya hizo su trabajo, la justicia no está siguiendo a la ciencia. Considera Javier Santos que sus derechos han sido catalogados injustamente de segunda categoría frente a los de Julio Iglesias, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo es favorable a la verdad científica por encima de la cosa juzgada” sentencia el letrado, que está convencido que tiene todas las armas disponibles para ganar un nuevo round. Vea el vídeo en el que el abogado presenta su caso definitivo.