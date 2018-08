8 El cantante C.Tangana, el nuevo novio de Berta Vázquez

Y de una pareja consolidada a una nueva… Bueno, solo media pareja. Porque en la Flower Power VIP vimos al nuevo novio de la actriz Berta Vázquez (ex de Mario Casas), pero de ella, ni rastro. Nos referimos al rapero C. Tangana, que no se perdió el evento organizado por el relaciones públicas Carlos Martorell, una institución en Ibiza.