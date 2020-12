Numerosos rostros conviven cada día con diversas enfermedades, algunas de ellas comunes, otras raras. Estos son sus valientes ejemplos de superación.

La vida de los personajes famosos resulta en muchas ocasiones idílica, pero lo cierto es que todos los rostros conocidos sienten y padecen al igual que el resto de los mortales. Y al igual que otros tantos, algunos sufren enfermedades graves, crónicas o extrañas. En este artículo os citaremos los casos más conocidos y los más ejemplares por la manera en la que sobrellevan sus dolencias.

El caso más reciente y que más ha impactado en el universo de las redes sociales y los medios de comunicación es del de María Pombo. La ‘influencer’, que está en la recta final de su primer embarazo, se enteró de que padece esclerosis múltiple en sus 12 semanas de gestación. El diagnóstico le cayó como un jarro de agua fría, pero era algo que imaginaba. En un primer momento le diagnosticaron mielitis, pero finalmente se confirmaron sus sospechas. Tiene la misma enfermedad que afecta a su madre, por lo que sabe a lo que se enfrenta. «Estoy súper positiva. Tengo una razón muy grande por la que ser feliz», decía al anunciar su enfermedad en Instagram.

«Llevo un año yendo al psiquiatra»

Pero lo cierto es que los últimos meses no han sido un camino de rosas para la ‘instagrammer’. Hace dos meses confesaba que lleva un año acudiendo a la consulta de un psiquiatra para recibir ayuda de un profesional. «Llevo unos meses con más ansiedad de lo normal. Unos meses que han sido entre los mejores de mi vida y los peores. El confinamiento ya de por sí fue muy estresante, pero a mí me llegaron varias noticias en esos momentos que me hicieron estar con la ansiedad que estoy pasando ahora. Una noticia fue muy buena y otra muy mala», ha explicado. «Llevo un año yendo al psiquiatra, no porque estuviera mal, pero creo que es tan importante cuidar la mente. Creo que tenía que sentarme con alguien externo, que no sea de mi familia, todo lo que estoy viviendo. Creo que fue a raíz de una polémica que me metí sin saberlo».

El caso de Jorge Fernández ha ocupado numerosos titulares. El presentador y ex Míster España 1999 explicó su enfermedad después de experimentar una notable pérdida de peso. «Es cierto que he perdido 8 ó 9 kg en este último año debido a un problema digestivo que me está costando mucho solucionar. Estoy en las mejores manos posibles y espero que, en breve, pueda asimilar la cantidad de nutrientes necesarios para volver a mi peso real. Cuando tienes el sistema digestivo afectado, tu sistema inmune baja. El 80% de tu bienestar pasa por tu salud intestinal, y si no la tienes, difícilmente estarás bien en el resto de aspectos», contaba.

Su delgadez resultaba tan extrema que el presentador de ‘La ruleta de la suerte’ ha revelado que el origen de su dolencia tuvo que ver con su dieta. Durante años el atún rojo fue la base principal de su alimentación. Hasta que un día empezó a sentirse mal y comenzó su pérdida de kilos y sus problemas digestivos. Tras pasar por varios médicos y someterse a numerosas pruebas supo que su cuerpo presentaba niveles muy elevados de metales pesados. «Me preocupa curarme y volver a asimilar nutrientes. Eso pasa por utilizar herramientas como el ayuno intermitente, que en mi caso concreto ha hecho que pierda peso, pero que a su vez mejore mi microbiota. Y en ello estamos…en la lucha por la salud que sin duda es lo más importante», ha señalado.