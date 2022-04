Familiares y amigos dan el último adiós a Juan Diego

Paco Tous ha preferido no hacer mención a esta pérdida (por lo menos por el momento) en sus redes sociales. Pero sí lo ha hecho ante los medios de comunicación a su llegada al tanatorio. Emocionado, asegura que recordará a su amigo Juan Diego siempre con una sonrisa: «Hemos entrado los tres juntos y nos hemos reído mucho. A Juan hay que recordarlo así y yo ahora cada vez que hemos recordado algo de él desde que nos han dado la noticia yo ya me he reído un puñado de veces. Yo sé que a él no le gustaría esto pero es un maestro y ha sido un referente para muchos actores andaluces y españoles y eso hay que reconocérselo, pero que sepa que cuando piense en él me voy a reír seguro».