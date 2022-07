Raquel Mosquera no ha podido más. En un principio quería mantenerse en silencio y no entrar en batallas con Rocío Carrasco, la única hija del hombre al que amó durante tanto tiempo, pero ya no quiere callarse. Lo demuestra una carta demoledora en la que carga contra ella y en la que se refiere a Rocío como «mala persona y tonta» tras el último episodio de ‘En el nombre de Rocío’. En él la protagonista de la docuserie dejaba caer que la peluquería guardaba un oscuro pasado en Alemania, insinuaciones que le han hecho estallar públicamente. «Decir o insinuar que yo ejercí la prostitución en Alemania. Desde los tres añitos hasta los seis años, con mis queridos padres que emigraron para trabajar y sacar a sus cinco hijos adelante honradamente», ha dicho Mosquera. Pero, ¿qué tiene que decir su familia sobre ello? En SEMANA nos hemos puesto en contacto con su hermana Silvia.

La reacción de la hermana de Raquel Mosquera

Silvia Mosquera es la hermana mayor de Raquel y fue su defensora durante su participación en ‘Supervivientes’. Se adoran y está ahí pase lo que pase, en especial, en momentos como este. Sin embargo, no quieren avivar ninguna polémica. Seguirá a su lado, pero no quiere formar parte de una guerra mediática que ahora mantiene en vilo a muchos espectadores y lectores. «Hace tiempo que yo salí de la televisión. No quiero hablar sobre esto y no te voy a decir cómo está Raquel, lo siento», dice Silvia. Su familia cierra filas y se niega a hablar como sí ha hecho su hermana Raquel.

Apresurada cuelga el teléfono, pues no puede evitar sentirse incómoda en un tema tan espinoso como este. Raquel, por su parte, permanece ilocalizable, al igual que su representante, y ambos se niegan a hablar de momento. Esta revista ha podido saber lo complicados que están siendo estos días para Raquel Mosquera. A pesar de que ella deseaba pasar página, le está siendo imposible hacerlo al escuchar a Rocío Carrasco hablar en televisión sobre ella. En concreto, al hablar de cómo se conocieron su padre, Pedro Carrasco, y Raquel Mosquera, algo que ella dice desconocer, aunque lanza una pullita que, por supuesto, no ha pasado desapercibida. «Lo que sé es que lo que ha contado ella no es verdad. Ella tiene su propia memoria, que la cuente y deje de hablar de mi padre», ha dicho la hija de Rocío Jurado.

Raquel Mosquera se está apoyando en su familia, con quienes se ha confesado acerca lo que ella considera «golpes bajos». Intenta centrarse en su trabajo y en sus hijos, a quienes adora por encima de todo y quienes, además, están siendo para ella su auténtico refugio.