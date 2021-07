Fabiola Martínez desvela que su relación con Bertín Osborne es mejor desde que no están juntos

Fabiola Martínez y Bertín Osborne pusieron punto y final a su relación sentimental hace algunos meses. Desvelaron entonces que la convivencia no era fácil y que tras más de dos décadas juntos su historia de amor había terminado, lo que dejó desolado a aquellos que más les querían. Entre ellos, a sus hijos, quienes tienen un profundo cariño hacia a ambos. Será este verano cuando ella se mude de casa, empiece de cero en otro hogar y haga borrón y cuenta nueva en un piso que ya ha encontrado. Ella misma se confesó con SEMANA hace muy poco, contándonos todos los detalles de su nueva vivienda en la capital. Ahora la modelo ha explicado en qué ha cambiado su vida los últimos meses, así como es la relación con el padre de sus hijos desde que no están juntos.

Fabiola Martínez ha vuelto a demostrar que es muy sincera y que no tiene miedo a confesarse sobre su momento vital. No ha sido fácil recuperar las riendas de su vida lejos del que ha sido su gran amor, pero toca readaptarse y mirar hacia el futuro. Quien también han tenido que readaptarse han sido los hijos de Fabiola y Bertín, no obstante, ellos entendieron que la mejor decisión era separarse, pues las discusiones entre ellos cada vez eran más habituales. Con mucha más paz que antes, los que un día fueran marido y mujer en la actualidad mantienen una relación estupenda, lo que, sin duda, es ejemplarizante tras una separación.

La venezolana ha explicado cuál es el verdadero motivo por el que se muda de casa y es que la vida no era fácil para su hijo Kike en la increíble vivienda que tantas veces se había visto en televisión. Tener dos plantas y escaleras para alguien en silla de ruedas dificultaba mucho su día a día, algo que quiere evitar a toda costa Fabiola desde hace tiempo. Por ello, ha elegido un piso mucho más pequeño que, además, está mucho mejor ubicado que el anterior, lo que le permitirá hacer vida sin depender de un coche para absolutamente todo.

Poco antes de que saliera a la luz su separación, la venezolana volvió a las aulas, pues se había matriculado en un máster de doble titulación con el que quiere convertirse en imparable. A pesar de que continúa siendo Presidenta de la Fundación Bertín Osborne, ahora Fabiola ha dado un paso más allá y ha decidido embarcarse en un proyecto tremendamente ilusionante, según nos desvela ella misma a SEMANA en exclusiva. En concreto, en un MBA de Administración y Dirección de empresas que, además, se combina con un máster en Coaching, Inteligencia Emocional y Programación Neurolingüística.