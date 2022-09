Fabiola Martínez ha tenido un verano de lo más tranquilo, pero como pasa siempre, ha empezado ya el mes de septiembre con ganas, muchas ganas. Para ella el año empieza cuando se retoma el curso escolar. Y no solo está centrada en la nueva rutina de sus hijos, sino que también ha empezado a acudir a eventos públicos. Y está feliz, sobre todo porque muchos están relacionados con el mundo de la moda. Este miércoles se ha dejado ver durante la celebración de la Madrid Fashion Week.

Como siempre que se deja ver, la prensa le pregunta por su relación con Bertín Osborne, con el que sigue manteniendo buena sintonía a pesar de su separación. Fabiola ha dejado clara cuál sería su reacción si el cantante y presentador de televisión rehiciera su vida con una nueva pareja.

Se pronuncia sobre la posibilidad de que Bertín tuviera pareja

Vídeo: Europa Press.

Fabiola asegura que estaría feliz por él, que nada le haría sentir mejor, sobre todo por el bien de los hijos que tienen en común: «Me alegraré un montón si rehace su vida», empieza diciendo. Además, no duda en mostrarse tajante y en reconocer que no sabría si se lo diría a ella primero.

«No lo sé, es una pregunta que hay que hacérsela a él no sé, él no me tiene que pedir autorización, si me lo dice es porque tiene claro que es una relación estable que es alguien para él importante y si es así estaré feliz y para mí será importante también», reconoce segura de que sería una noticia que se tomaría muy bien.

Sabe que si se lo contara sería porque es una relación estable

Ella ha pasado un verano dedicado a ella misma. De hecho, descarta rotundamente tener ganas de enamorarse. «No he tenido esa suerte de tener un amor de verano. La verdad que yo creo que todavía no es mi momento», reconoce. Pero está feliz al lado de sus hijos, de los que ha hablado, ya que han pasado gran parte del verano con su padre en Sevilla. «He estado un tiempo con los críos y Kike con su papá y luego se ha ido Carlos con su papá él durante el año no les puede ver tanto y así he podido descansar yo un poco es una forma de repartirnos», declara. Parece que esta nueva temporada la veremos con asiduidad en eventos, ya que estaba deseando volver a la rutina y que se mueva por fin la vida en todos los sectores.