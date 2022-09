Bertín Osborne es un hombre nuevo y así se ha presentado al mundo al mostrar las fotografías de su nueva silueta, tras haberse puesto manos a la obra para adelgazar y presumir de nueva figura más estilizada. El presentador se ha propuesto un cambio de hábitos para llevar una vida más saludable y plena, aunque su exmujer, Fabiola Martínez, tiene la firme creencia de que esta pérdida de peso se debe más a su interés por encontrar de nuevo el amor que por una mera cuestión estética. Bertín Osborne lleva meses inmerso en una nueva rutina que incluye una dieta saludable y, sobre todo, mucho deporte. Así ha logrado perder diez kilos, pero también sacarles provecho a sus músculos, presumiendo de bíceps de acero, hombros tonificados y de cuádriceps musculosos.

Vídeo: Europa Press

Un día después de que Bertín Osborne publicase imágenes de su rutina de ejercicios en el gimnasio y evidenciase que la pérdida de peso es ya visible en su anatomía, su exmujer, Fabiola Martínez, ha tenido oportunidad de valorar el cambio físico de su exmarido: “Imagino que él habrá dicho ‘estoy en el mercado, me tengo que poner las pilas’”. Al menos esa es su percepción al conocer bien al hombre con el que formó una familia hasta que decidió emprender un camino por separado. La venezolana reconoce que los años pasan por todos y que a algunos le hace mayor justicia que a otros, pero que esto obliga a que tengamos que cuidarnos con más mimo cuando los años pasan: “La edad nos pasa factura a todos. Yo ya también me estoy cuidando, porque el cuerpo no es el mismo”, reconoce.

Además, Fabiola Martínez aprovecha que está charlando con la prensa para subrayar que sigue soltera y que, por el momento, no ha llegado un nuevo hombre a su vida, como así se ha especulado: “No tengo ni ganas ni estoy buscando ni me interesa. Estoy súper bien, de verdad, bien”, reivindica la venezolana, que quiere dejar claro que es feliz sola y que no le preocupa encontrar una nueva media naranja con la que compartir su vida: “Parece que tan modernos que estamos y parece que no puedes estar bien sola, tienes que estar con alguien al lado. Que oye, que también se está bien con alguien al lado, pero no es el caso. Estoy fenomenal sola”, sentencia. Vea el vídeo para conocer las declaraciones íntegras de la exmujer de Bertín Osborne, que además de valorar el cambio físico de su ex y de recalcar que sigue soltera, también habla sobre cómo se encuentran sus hijos y demás cuestiones sobre su nueva vida. ¡Vea el vídeo!