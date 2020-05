Hace unos días, Lolita Flores compartía un mensaje a las altas horas de la mañana que preocupó a todos sus seguidores. Una serie de reflexiones que hizo que sus fans mostraran su preocupación y quisieran conocer si ocurría algo. Dos días después, la artista ha querido revelar el motivo que le llevó a escribir sus reflexiones a altas horas de la madrugada. «Así se queda una de cartón , cuando intentan manipularte con una sutilidad que espanta», estas fueron las palabras de Lolita que preocuparon tanto a sus seguidores.

Lolita Flores ha querido explicar qué le ocurría tras su reflexión

Unos días después, la artista ha querido explicar sus palabras a través de otra publicación: «Buenas tardes, aclaro esto porque hay preocupación entre la gente que me aprecia de las cosas que escribo de madrugada, son sentimientos que expreso por situaciones que veo que siento en mis propias carnes en todos los aspectos de la vida , laboral y personal.», ha comenzado escribiendo en la publicación antes de anunciar que ella se encuentra bien tras los mensajes de sus seguidores de preocupación.

«Estoy divinamente, gracias a Dios, tengo una familia maravillosa y gente a mi alrededor que me adoran , no estoy conforme con muchas cosas que están pasando en mi país. Con otras si , y estoy orgullosa de eso , así que tranquilidad , hay gente que en este confinamiento me ha fallado , pero me imagino que como a todos los mortales , de sueños no se vive , de ilusiones tampoco», ha seguido escribiendo en dicha publicación que ha acaparado la atención de todos sus fans. Además, ha querido aclarar que «yo tengo los pies sobre la tierra y mi edad me da la opción de hablar y decir lo que antes por la inmadurez no me atrevía».

Durante la crisis del coronavirus ha compartido diferentes reflexiones

«Siempre he sido clara, así que nada a vivir a trabajar y a intentar llevarnos bien en esta nueva normalidad , eso si la esperanza dicen que es lo último que se pierde , de verdad ? Jajajajaja o la paciencia ? Vamos para delante y cada uno a lo suyo os quiero y gracias por quererme , vamos que España saldrá de esto y los españoles saldremos heridos pero con ganas de empezar de cero besos a todos y gracias», ha terminado diciendo en dicha publicación. Durante estos días han sido varias reflexiones las que ha compartido en sus redes sociales.

La que más llamó la atención fue la que preocupó a todos sus seguidores. «Así se queda una de cartón , cuando intentan manipularte con una sutilidad que espanta , en fin debe ser el confinamiento que ha vuelto a algunas personas tan ilusas , que se creen que pueden tratarnos como los tratan a ellos , que equivocados estáis amores míos , hay que conocer la esencia de la persona y aprender que gracias a dios otras somos diferentes , diferentes al resto de la gente , ni peor ni mejor , bueno si mejor si un poquito buenas madrugadas». Estas eran las palabras que hicieron preocupar a todos los seguidores de Lolita Flores, quienes le han preguntado en diferentes ocasiones si ocurría algo más grave.

Reflexiones que han preocupado a sus seguidores

Estas eran otra de las reflexiones que compartió Lolita Flores un día después de la que causó preocupación entre sus seguidores: « Así soy yo. buenas madrugadas llena de fuerza y de coraje doy la vida por lo que quiero y confío y cuando dejo de querer y confiar en alguien , ,,malo , no me es fácil volver a querer y a confiar», escribía. Y añadía: «Cuento esto porque no soy tan buena ni tan mala solo me vuelvo leona como esta foto de #fedra y sigo a mi bola a mi aire , a mi manera , guste o no guste esta es dolores González Flóres , lolita flores , lo mismo es , que lo mismo da , pero eso si cuando vuelvo hacerlo a creer y a querer vuelvo a ser yo y doy lo que tengo sin medir lo que me dan , pero cuando no es así , me conozco arranco de raíz los arboles y los planto en otro sitio , lejos , más lejos todavía gracias por leerme , buenas noches», ha sentenciado.

Uno de los mayores deseos de Lolita Flores

Durante estos días, también ha querido dejar constancia del deseo que tiene ahora que se acerca el buen tiempo: marcharse a la playa. Así lo hacía saber con una publicación en Instagram junto a una fotografía de uno de estos días: «Ganas de estar así , sola en una playa con mis decisiones pensamientos y tranquila con mi espíritu , Dios y el universo proveerá , conmigo siempre lo hace , lunes primera fase lo vamos a conseguir , y me veré otra vez allí besos y buen fin de semana», decía.