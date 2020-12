La modelo y pareja de Kiko Matamoros acaba de compartir lo que ella llama como un dato curioso sobre ella que tiene que ver con la alimentación, pero no con adelgazar.

Marta López siempre nos cuenta a través de su Instagram su día a día. La pareja de Kiko Matamoros detalla a través de sus redes sociales todo lo que hace; su estricta rutina de deporte, sus comidas o cenas, sus estudios, sus compromisos profesionales o sus ratitos en casa en soledad o en compañía del colaborador de ‘Sálvame’.

Pero eso no es lo único con lo que nos sorprende. Y es que la joven ha aprovechado la confianza que va cogiendo poco a poco con sus más de 231.000 seguidores para contarles un detalle que desconocíamos de ella. Marta López tiene una costumbre que a muchos nos ha cogido por sorpresa: comer hojas de lechuga solas, sin aliñar y sin cortar.

«De verdad que no es broma, lo que más me gustaba de pequeña era el tronco de la lechuga. Me decía mi abuelo, que antes me lo preparaba él, que antes eran más grande, pero que ahora con toda la contaminación y la manipulación genética, es todo una caquita. Las frutas y las verduras no saben ni a fruta ni a verduras.

Marta López ha compartido su práctica más extraña

Se ha visto en la obligación de explicar a qué es debida esta extraña práctica, que por supuesto, traerá cola. Y es que siempre que sube Stories contando algún detalle polémico, son muchos los que le escriben. Y no solo reciben mensajes positivos, también algunos con críticas duras: «Desde pequeña, que no es nada por adelgazar ni nada de eso. Me encanta la lechuga sola y las ensaladas nunca las aliño ni con aceite, ni con sal, ni con vinagre. No me gustan. A ver, me las como, pero no me encantan. Dato curioso sobre mí», apunta a sabiendas de que este detalle es un poco raro. De esta forma, Marta López muestra cuál es su aperitivo más raro, pero también más sano.

Aprovechaba la ocasión para dar algunas explicaciones sobre los mensajes que estaba recibiendo de algunos seguidores: «Me estáis diciendo que la lechuga retiene líquidos. Vamos a ver, me gustaría que la gente se deje de mitos. Es verdad que la lechuga esta que estoy comiendo, cuanto menos color tiene, menos nutrientes tiene. Tiene vitaminas y tal, pero la mayoría es agua. A mí no me retiene líquidos y tampoco me da gases, pero es verdad que cada cuerpo es un mundo. No hay que hacer caso de los mitos».

Le encanta comerse el tronco de las lechugas sin aliño

Marta López ha demostrado en muchas ocasiones lo mucho que le interesa el mundo alimentación. De hecho, intenta cuidarla, aunque a veces se da algunos caprichos que no duda en mostrar en sus redes sociales. Lo cierto es que combina la buena alimentación con mucho deporte. La modelo suele hacer una rutina en casa cada día, y la combina con su asistencia al gimnasio.

Hace unos días, precisamente, compartía la nueva afición que está practicando. Marta López ha querido añadir entre sus planes empezar con una nueva afición: el aeroyoga. Para eso ha acudido a un centro especializado en esta práctica y ha demostrado cómo se le da. Es un hobby que le une con Paz Padilla.