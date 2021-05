Este lunes, Cayetano Martínez de Irujo ha salido de la UCI tras pasar el fin de semana ingresado. Aún permanece en el hospital donde ha recibido la visita de su hermana, Eugenia Martínez de Irujo

El entorno cercano a Cayetano Martínez de Irujo ha vivido un fin de semana de preocupación por su delicado estado de salud. El conde de Salvatierra tuvo que ser de nuevo hospitalizado e incluso debió permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a una dolencia intestinal, tal y como confirmó su hermana, Eugenia Martínez de Irujo. Este lunes, conocíamos la noticia de su mejoría, por lo que salía de la UCI pero todavía debe permanecer ingresado para ver como evoluciona. A pesar de seguir ingresado en la Clínica La Luz de Madrid ya está fuera de peligro. Precisamente ha sido su hermana, quien también ha acudido esta mañana a visitarlo y a su salida, nos ha contado cómo se encuentra las horas posteriores a su salida de la UCI.

Eugenia Martínez de Irujo confiesa que su hermano está «mucho más animado»

Eugenia fue precisamente quien reveló que su hermano se encontraba en la UCI: «Está bien, tranquilo», señalaba la duquesa de Montoro. Ahora mucho más tranquila debido a que su hermano evoluciona favorablemente, ha querido revelar a los medios de comunicación como ha visto a Cayetano, una vez que ya ha salido de la UCI y permanece en planta de hospitalización. A pesar de que ya está fuera de peligro, seguirá ingresado para que los médicos puedan seguir de cerca su evolución. Puedes ver las declaraciones de la duquesa de Montoro en el siguiente vídeo. No te lo pierdas y dale al play.

Cayetano Martínez de Irujo quiere estar tranquilo y no recibir muchas visitas

Eugenia Martínez de Irujo ha revelado que este domingo subieron a su hermano a planta y que se encuentra mucho mejor. «Ayer le subieron a planta y ya esto es poco a poco más animado«, asegura con el rostro también mucho más tranquilo que este domingo, cuando la vimos también a la salida de la clínica. A pesar de esto, desconocen cuando recibirá el alta hospitalaria y confiesa que Cayetano Martínez de Irujo no quiere muchas visitas debido a su delicado estado de salud: «le apetece estar tranquilo, entonces si no venimos más fluido es porque le apetece tranquilidad. Que yo lo entiendo», comienza diciendo. Y añade que «cuando uno está convaleciente no le apetece estar haciendo el esfuerzo de hablar».

Este nuevo ingreso coincide en el tiempo con la próxima boda de su sobrino, Carlos Fitz-James Stuart y Belén Corsini, que se darán el «sí, quiero» el próximo 22 de mayo en el palacio de Liria. A pesar del ingreso de Cayetano, Eugenia Martínez de Irujo desvela que este suceso no empañará la boda de su sobrina: «No porque ya lo peor ha pasado. La operación ha sido lo más importante y ahora ya lo que tiene que hacer es recuperarse».