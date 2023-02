Eugenia Martínez de Irujo se ha unido junto a la Fundación Querer en el diseño de unos calcetines que sirven de vehículo para la concienciación y visibilidad de las enfermedades raras, de cara a su día internacional el 28 de febrero. Con motivo de esta presentación, en SEMANA hemos charlado con ella y nos ha desvelado lo feliz que se encuentra y en qué punto esta con Narcís Rebollo, su pareja: "Quiero renovar todos los años mis votos".

Vídeo: Europa Press

Para ella, esta relación está suponiendo un antes y un después en su forma de afrontar el amor pues le ha dado una nueva perspectiva respecto a esto. Reconoce, de hecho que "aunque siempre he huido de todo lo que implica la estabilidad", ahora se ha hecho posible y "es una maravilla, me encanta".

Ese "momento zen" del que está disfrutando gracias a su estabilidad y próximos proyectos nos confirma que lo está trasladando en su día a día siempre. Algo que le ayuda a evitar, incluso, tener malos rollos con nadie, incluso con su ex marido Francisco Rivera, con el que coincidió recientemente en SIMOF, feria de moda flamenca.

"Tana es maravillosa y es que con una me basta y me sobra"

Tan contenta está con su situación actual que Eugenia Martínez de Irujo no se plantea ningún cambio a corto plazo, incluido lo relacionado con su hija Tana Rivera, con la que mantiene una estupenda relación. Tana cada vez es más mayor y los periodistas quisieron saber qué le parecería que llegara con la noticia de que se casa o, incluso convertirla en abuela, a lo que rápido lo descartó.

Al igual que sucedió cuando le plantearon la posibilidad de aumentar la familia, ahora que se sentía tan feliz: "No, no, no. Lo tengo súper claro, una y no más. Tana es maravillosa y es que con una me basta y me sobra". Asume que está tan segura porque porque ha tenido mucha suerte y que podría ser fruto de que tampoco es muy "ñiñera": "Con la mía me muero de contenta, pero ya con una fenomenal".

Enfocada en sus próximos proyectos

En el terreno profesional, Eugenia Martínez de Irujo tiene un 2023 completo. No ha dudado en desvelar que sigue con su faceta de diseñadora, como ha sucedido con esta campaña benéfica que presentaba, y ahora está inmersa en una colección de joyas. A esto podría sumarle, a partir de marzo de 2023, alguna que otra sorpresa relacionada con unos platos con dibujos propios y muchas otras que no ha querido revelar.

De cara a este nuevo año quiere mantenerse de igual manera que ahora se encuentra, que no cambie nada y que haya mucha salud. Antes de que se vayan sucediendo los acontecimientos, los presentes han querido conocer cómo ha pasado las fiestas navideña. Como no se había coincidido con ella, había interés en saber dónde se había reunido la familia y desvelo que ella no había hecho nada especial, pasando tiempo entre el campo y Sevilla.