Estrella Morente está de promoción y es que entre manos tiene un nuevo trabajo musical en forma de nuevo disco, ‘León’. Con motivo de esta labor de promoción, la cantante no ha tenido reparos en entrar en cuestiones que antes eran consideradas tabú por parte de toda la familia y es que el nombre de Sara Carbonero ya se asocia al clan de artistas flamencos, pero ninguno de ellos se siente cómodo ante las preguntas sobre su relación con Kiki Morente. Al menos han llegado al punto de no negar lo que todos ya dan por cierto y es que entre la periodista y el cantante ha surgido el amor y la relación va estableciendo los pilares para convertirse en algo estable.

Vídeo: Europa Press

Sobre esto ha hablado ahora sin reparos Estrella Morente, sin miedos en caer en errores o equívocos a la hora de poner etiqueta a los sentimientos que unen a su hermano con Sara Carbonero: ·Son muy jóvenes y libres, son gente que tiene el derecho a vivir su propia historia y no seré yo quien desmienta o confirme, pero no por nada, cada uno tiene su vida y son dos personas que tienen unas carreras maravillosas, dos trayectorias que les avalan una seriedad y ellos tienen voz propia para cuando ellos lo consideran y cuando no lo consideran”, asegura la artista, que tiene muy buenas palabras para su nueva cuñada.

Estrella Morente no es la única en sacar disco al mercado y es que también sus hermanos están dando un paso más en sus respectivas carreras con nuevos trabajos discográficos. Sobre esta casualidad también ha hablado la artista, que valora de manera muy positiva el talento de sus hermanos, además de su belleza. Amor de hermana lo llaman. Vea el vídeo, descubre cómo habla la cantante de Sara Carbonero y la ilusión con la que presenta su nuevo trabajo musical, ‘León’. ¡Dale al play!