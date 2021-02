A pesar de las graves consecuencias que han provocado la guerra que Kiko Rivera tiene abierta contra su madre, Isabel Pantoja no llega hasta el final. Por lo menos, por ahora.

Meses después de que Kiko Rivera iniciara una guerra mediática contra su madre, Isabel Pantoja, la polémica continúa. Madre e hijo sigue protagonizando titulares, a pesar de que desde hace unos días el dj se mantiene en silencio tras tomar la decisión de no aparecer por el momento en un plató de televisión para hablar de la guerra contra su madre. Según él, esto le está jugando malas pasadas y ha decidido poner tierra de por medio.

Por su parte, Isabel Pantoja sigue llevando a cabo su decisión inicial de mantenerse en silencio y encerrada en Cantora. Sin embargo, ahora su abogado ha querido responder a algunas de las dudas que giran en torno a su clienta. Lo primero que ha querido aclarar es que por el momento la cantante no tiene pensado demandar a su hijo por todos los ataques.

«No tengo ninguna instrucción sobre que Isabel Pantoja quiera demandar a su hijo, pero tampoco de lo contrario. A día de hoy no tengo instrucción concreta ni para hoy ni para mañana sobre una querella de su madre contra su hijo bajo ningún concepto. Eso es algo que lo veremos poco a poco. A día de hoy te digo que rotundamente no», ha desvelado rotundo el abogado de Isabel Pantoja, que está en constantes conversaciones con su clienta.

Isabel Pantoja no piensa en demandar a su hijo, por el momento

Con esta decisión de Isabel Pantoja parece no tener claro cómo proceder tras los ataques que ha lanzado su hijo durante los últimos meses en diferentes platós de televisión. Lo que sí ha confirmado su abogado es que por el momento, la cantante no tiene tomada ninguna decisión sobre qué hacer con respecto a su hijo.

De lo que ha hablado también el abogado de Isabel Pantoja es de las diferentes ofertas que ha recibido supuestamente por la venta de Cantora. Y es que todo hace indicar que por el momento no se va a tomar ninguna decisión al respecto, a pesar de que su clienta está recibiendo varias ofertas.

Por ahora no tiene pensado vender Cantora

«Me consta que alguna comunicación hay. No es que haya o no haya interés. Deben primar las condiciones económicas en todo momento. Son soluciones que se buscan como cualquier empresario debe hacer. Si me preguntas si llegan ofertas, ¿serias? Que yo conozca, ninguna. Cualquier negociación de ese tipo se hará en privado y si se vende o no, mi clienta lo decidirá en función de la cuestión económica, del coste de oportunidad y un montón de cosas más. Pero a corto plazo no hay ninguna venta planteada», dice rotundo.