Este miércoles, Cristina Pedroche ha acudido a ‘El Hormiguero’ para hablar de las Campanadas cuando quedan menos de dos semanas para el gran día. Uno de los temas más efervescentes cada año es el vestido que lucirá en la Puerta del Sol para despedir el 2019 y dar la bienvenida al 2020. Pero, ¿qué es lo que opinan sus padres de ello?

La reacción de sus padres al ver el vestido

Según adelanta Cristina Pedroche, su vestido todavía no está terminado. “El vestido no está, no pasa nada, no hay drama. El vestido va a estar, no hay opción B, si no hay vestido saldré con él sin acabar, vaqueros o chándal…”, ha comenzado explicando la colaboradora de ‘Zapeando’.

Pedroche ha contado que sus padres ya han podido ver el vestido y así es como han reaccionado: “Mi madre dice: ‘Hija, con todos los vestidos que hay, tú tienes que ir así’. Seguro que mucha gente piensa con todos los vestidos bonitos que hay y tienes que ir así. Mi padre dijo: ‘No está mal, la vas a liar’”.

Ya hizo un ensayo general desde la Puerta del Sol

La presentadora ya aseguró hace unos días que no llevaría ropa interior porque no puede hacerlo. Ahora, ha contado cómo se siente tras ser el centro de las miradas un día como ese: “Cada año me voy superando, este año es como la cima. Me da miedo hacerlo otro año más y pasar por debajo, tiene que ser arriba y como soy tan perfeccionista me da miedo”.

Durante esta semana también acudió a la Puerta del Sol junto al equipo de AtresMedia para hacer un ensayo general. Además, llegó en ropa interior para ver cómo se soporta el frío en las bajas temperaturas que marcan los termómetros en la capital. Con el ensayo ya a sus espaldas, ya queda terminar de preparar el vestido y disfrutar de la noche más mágica del año.