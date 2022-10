Santiago Pedraz ha debido quedarse boquiabierto al escuchar a su ex o al menos eso es lo que la audiencia piensa. Algunos espectadores se echaban las manos a la cabeza en redes sociales, donde se mostraban asombrados al ser testigo de las últimas declaraciones de Esther Doña. La malagueña ha revelado que sigue enamorada de Carlos Falcó, su exmarido, unas palabras llamativas si se tiene en cuenta que estuvo a punto de casarse con Santiago Pedraz. Ambos anunciaron su compromiso este verano, aunque poco después se conoció su ruptura tras un año juntos. Ahora la modelo ha concedido una entrevista donde habla de pasado y presente y donde confiesa cuáles son sus sentimientos hacia uno de los hombres de su vida. «De quién he estado enamorada y sigo estando enamorada es de Carlos Falcó, de mi marido», ha dicho la empresaria.

Esther Doña sigue emocionándose al recordar al que ella considera que ha sido el hombre de su vida. Casi tres años después de su fallecimiento la maniquí es incapaz de recordarle sin llorar y es que su muerte fue inesperada y especialmente dura debido a las circunstancias. Cabe recordar que falleció en plena pandemia, lo que evitó que pudieran estar juntos en sus últimas horas de vida. «Echo mucho de menos a Carlos, todavía me emociono», dice Esther en ‘Y ahora Sonsoles’. Tras varias semanas en silencio Esther Doña ha vuelto a la televisión, eso sí, todavía habrá que esperar para ver su charla al completo, siendo en los próximos días cuando se podrá descubrir toda su verdad en el programa de Sonsoles Ónega.

También ha hablado sobre Santiago Pedraz, con quien asegura estar muy decepcionada. Su relación se rompió en mil añicos y, aunque ella confiaba en que se iban a reconciliar, nada más lejos de la realidad. «Han pasado ya casi dos meses y ya me siento preparada», decía al comienzo de su intervención televisiva. Sabe que es un un capítulo cerrado y espera que se tenga en cuenta sus vivencias, a pesar de los temores que le acompañaron en un principio. «Necesitaba que pasara un poco de tiempo por que sabía que no me iban a creer, todos se iban a poner de parte de Santiago porque es un juez de la Audiencia Nacional», explica Esther Doña. Justo tras contar cómo se siente ha dicho que su ex, Santiago Pedraz, «le ha decepcionado mucho», un sentimiento sobre el que todavía no ha profundizado. No ha contado las razones que le han llevado hasta ahí, así como tampoco cómo fue el final de su historia de amor.

Fue hace tan solo unos días cuando Santiago Pedraz reapareció junto a una amiga, aunque aclaró que no era su pareja y que no se trataba tampoco de una nueva ilusión. «Es una amiga mía de toda la vida», explicó. No dijo ni una sola palabra sobre su expareja, a quien según Esther Doña dejó a través de un mensaje de WhatsApp. «El día 20 de agosto yo recibí un mensaje en el que se me decía ‘nuestra relación es imposible, hablamos algún día, cuídate y besos’», dijo la modelo.