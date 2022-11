El nombre de Cristiano Ronaldo suena con fuerza durante las últimas horas. El futbolista se ha despedido del Manchester United tras sus polémicas declaraciones en las que aseguró que no se había sentido apoyado por el club inglés durante la trágica muerte de su bebé. Ahora que ha salido del Manchester, el futuro del portugués está en el aire, pues tiene varias ofertas sobre la mesa. Newcastle, Al-Nassrl (liga iraní) o el Sporting de Lisboa son los tres equipos que podrían ser el próximo destino de la estrella del fútbol. Un tema que han tratado en ‘Y ahora Sonsoles’, el nuevo programa de Sonsoles Ónega, en el que Esther Doña ha revelado que conoce a Cristiano Ronaldo y que era habitual verlo visitar a Carlos Falcó en su casa debido al interés por hacerse con la propiedad.

Esther Doña confiesa que Cristiano Ronaldo estuvo interesado en la casa de Carlos Falcó

«Era cuando él llegó al Madrid. Estaba buscando casa en la que vivir y vino a conocer nuestra casa. Vino varias veces. La verdad es que le encantó y ahí tuvimos como una pequeña relación de amistad. Tengo fotografías con él», ha recordado. Sin embargo, ha querido señalar que de este hecho hace mucho tiempo: «Todavía no estaba con Georgina. Era cuando él llegaba al Madrid», ha explicado. Esther Doña ha querido compartir con sus compañeros de programa y los seguidores del mismo una anécdota que ella tilda y define como «maravillosa».

«Lo destaco como persona porque a veces hay comentarios de todo tipo hacia él», dice. «Me acuerdo que un día yo estaba cenando en el jardín. Estaba tomando una tortilla francesa. De repente, él apareció por detrás y yo no sabía que estaba llegando. Me agarró así de los hombros (dice señalándose a esta parte de su cuerpo) y me dijo «ni se te ocurra levantarte porque la tortilla fría está bien mala«, ha revelado entre risas y sorprendiendo a sus compañeros. Esther Doña ha querido hacer hincapié de que a Cristiano Ronaldo le gustaba «muchísimo la casa y los coches que teníamos. Le gustaba todo pero al final no se llegó a un acuerdo pero me pareció encantador». Además, ha querido revelar un detalle: «Eso sí, él siempre venía con muchísimas personas. Nunca venía solo», ha recordado la viuda de Carlos Falcó.

Esther Doña se ha convertido en una de las protagonistas del programa de la tarde de Antena 3. La modelo y empresaria, que siempre acude al plató con su perrita, fichó por Sonsoles Ónega y se «moja» con los temas de actualidad, como ha sido el caso de Cristiano Ronaldo. Además, durante su paso por el programa ha hablado largo y tendido sobre su ruptura con el juez Pedraz. Una separación que ha sido de lo más comentada ya que salió a la luz el mismo día en el que Esther Doña anunciaba su compromiso. Un hecho muy llamativo que se ha convertido en uno de los temas más candentes de la actualidad.

Pero esta no es la única polémica en la que se ha visto envuelta. Esther Doña ha abierto un proceso legal contra Marina Castaño por sus incendiarias palabras: «Esther Doña es bipolar, toma tratamientos antidepresivos, pero los mezcla con alcohol y eso es muy mala cosa. Por eso tiene esos arrebatos tan escandalosos que tuvo con Carlos en mi presencia tantísimas veces», dijo la periodista. Unas declaraciones que hicieron que no perdonara a la modelo y por las que ha emprendido acciones legales.