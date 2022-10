Dicen que la vida cambia en un abrir y cerrar de ojos y si no que se lo digan a Esther Doña. Este verano ella y Santiago Pedraz anunciaron su compromiso, sin embargo, pocos días después se conoció su ruptura, un punto y final que parece no tener vuelta atrás. Ya no hay retorno ni tampoco posibilidades de darse una segunda oportunidad. Tanto es así que dos meses después de aquello la ex de Carlos Falcó ha concedido una entrevista en televisión para hablar sobre lo sucedido y contar cómo está su corazón, un corazón que se rompió en mil pedazos. «Han pasado ya casi dos meses y ya me siento preparada», ha dicho Esther Doña. Y es que no ha sido nada fácil para ella dar el paso, pues confiaba en que Santiago Pedraz podría dar un paso atrás y que todo volviera a ser como antes. «Me siento cómoda», asegura.

Esther Doña, según ella misma ha dicho, temía que no se creyera su versión y que la profesión del que iba a ser su marido jugara en su contra. Al menos en lo que se refiere a la credibilidad. «Necesitaba que pasara un poco de tiempo por que sabía que no me iban a creer, todos se iban a poner de parte de Santiago porque es un juez de la Audiencia Nacional», ha explicado. Con sus temores y sus cartas puestas encima de la mesa, Esther Doña no tiene ya miedo al hablar de qué piensa ahora de Santiago Pedraz, un hombre con el que pretendía pasar el resto de su vida. «Me ha decepcionado mucho», ha dicho en ‘Y ahora Sonsoes’, una entrevista que se irá desgranando en el citado programa, donde por cierto han conseguido desbancar a ‘Sálvame’ con un 17,6 % frente a un 15,1%.

Santiago Pedraz reaparecía hace tan solo unos días con una amiga en una exposición de Madrid, imágenes que hicieron saltar todas las alarmas. No quiso hacer declaraciones sobre Esther Doña, pero sí se apresuró a desmentir que tuviera una relación sentimental con esa atractiva mujer con la que se dejó ver. «Es una amiga mía de toda la vida», explicó. Ni una sola palabra más sobre en qué punto se encontraba tras romper con Esther Doña con la que se prodigaba amor ya fuera en redes sociales o cualquier acto público al que acudieran. Quien sí ha dado explicaciones frente a las cámaras ha sido Esther Doña, que hace ya algunas semanas aclaró los entresijos de su ruptura, la cual se produjo vía WhatsApp: «El día 20 de agosto yo recibí un mensaje en el que se me decía ‘nuestra relación es imposible, hablamos algún día, cuídate y besos’». Poco después intentó hablar con él, pero le fue imposible. Aunque pensó entonces que tan solo se había tratado de un arrebato, nada más lejos de la realidad.