Esther Doña se ha pronunciado sobre los continuos rumores de infidelidad de Íñigo Onieva a Tamara Falcó y ha apoyado a la marquesa de Griñón.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva hace algunas semanas se convirtieron en protagonistas de la palestra mediática por los continuos rumores de infidelidad por parte de él. Mientras el círculo de la pareja lo negaba, el diseñador de coches puso el asunto en manos de sus abogados. Harto con las especulaciones, amenazó con demandar a aquellos que siguieran lo siguieran manteniendo públicamente. La situación desbordó a ambos hasta tal punto que la marquesa de Griñón rompió su silencio para dejar claro en qué punto estaba su relación sentimental. «Estoy viviendo uno de los momentos más felices de mi vida. Los dos somos muy cercanos y familiares, es algo que nos une. Nuestras familias está encantadas y muy contentas con nuestra relación«, dijo Tamara para explicar que, pese a todo, todo estaba bien entre ellos. La presión mediática no ha podido con ellos, pero ¿qué opina Esther Doña de todo esto? Aunque la relación entre ambas nunca ha sido idílica, la que fuera esposa de Carlos Falcó tiene los mejores deseos para la pareja.

Vídeo: Europa Press

Con la única intención de templar los ánimos y que llegue la paz a su vínculo, Esther Doña deja claro que entiende a Tamara Falcó y su pareja. Insiste en que cree que está feliz, tal y como podrás ver en el vídeo que te ofrecemos en este artículo. De este modo, ha sacado la cara por ella y mirando a cámara ha desvelado que es capaz de ponerse en el lugar de la pareja. «Es un acoso que no tiene sentido, me pongo en el lugar de ellos y no me gustaría. Les deseo toda la felicidad», ha insistido ante los micrófonos de Europa Press. A pesar de que Tamara no ha querido a explicar más veces como está después de confesarse en ‘Es radio’, lo cierto es que todo apunta a que su romance va viento en popa. Ella e Íñigo están unidos a pesar de todo y miran hacia un futuro en común, aunque a veces por problemas de agenda no se vean todo lo que les gustaría. «Es pronto para pensar en boda. Empezamos a salir en septiembre del 2020, nos estamos conociendo, estoy súper contenta, pero es muy prematuro pensar en casarnos. O en formar una familia», dijo cuando más fuerte sonaban los rumores.

Aunque Íñigo fue acusado de estar demasiado cariñoso con una joven venezolana en una fiesta, así como con una turca en una comida hace algunos días, Tamara asegura estar completamente tranquila con su relación. «No me preocupa (…) Si le conocierais sabrías lo cariñoso que es con su perro, con sus amigos, con su madre, con todo el mundo», dijo Tamara Falcó. No ha sido fácil capear el temporal, pero confían en que pronto todo pase y puedan volver a hacer su vida normal, un deseo que poco a poco se ha ido cumpliendo. «Es molesto estar en boca de todo el mundo por una razón que es injusta, nos estamos uniendo más», ha dicho la colaboradora de ‘El Hormiguero’.