Esther Doña se ha sentado en el plató de ‘Y ahora Sonsoles’ para hablar con Sonsoles Ónega de su ruptura con el juez Pedraz. La empresaria ya ha revelado días que se siente muy decepcionada por el que fue su prometido y que sigue enamorada de Carlos Falcó. Ahora ha logrado pasar página y afronta el futuro con serenidad y optimismo. «Parece ser que está bien y está feliz. Le deseo lo mejor. Lo he pasado muy mal, lo he pasado fatal. Murió Carlos de covid y a los pocos meses murió mi padre. Han sido momentos muy duros para la sociedad en general. Ha sido horrible, era algo que no podíamos imaginar. Creo que no me ha dolido tanto como esto, como la ruptura de Santiago. Creo que ha sido por la indiferencia. Para mí ha sido muy traumático el no poder hablar, que no se te explique el porqué».

La marquesa viuda de Griñón sigue sin saber qué provocó que Santiago Pedraz rompiera con ella a través de un mensaje telefónico: «El tomó esa decisión y la razón solo la sabe él. No es que sienta que no me ha dado explicaciones, es que no me las ha dado. Quizás él tenía unas aspiraciones y yo otras». Estuvieron un año juntos y ambos deseaban convertirse en marido y mujer. Pero todo se truncó de la noche a la mañana. «Nuestra relación ha sido muy pasional, muy intensa. Quizás por eso se rompió. Con el paso del tiempo he visto que somos totalmente incompatibles», ha contado.

Poco antes de que Pedraz la dejara, este le había pedido matrimonio en Menorca. «Antes había hablado con mi madre para decírmelo. Esa noche estábamos en una cena. Me había escrito una nota muy bonita y en la parte de atrás algo así como esta petición está previamente por doña María Morales, mi madre. Fue muy emotivo, muy bonito. Hicimos la entrevista, las fotografías… todo muy bonito, muy bien. El día 20 de agosto él me manda un WhatsApp y me dice que nuestra relación es imposible, que nos vemos algún día, cuídate, besos.. No lo interpreté como el fin. Pensé que sería un arrebato y que no pasaría nada, que estaría dos días fuera y que luego la cosa se arreglaría».

Esther Doña sigue sin comprender la causa de la ruptura: «Tengo tantas preguntas que hacerle que… a ver si hablamos pronto». Por eso, si volviera a verlo le diría: «Santiago, ¿qué ha pasado? ¿Me puedes explicar esto que se ha liado? ¿No te dije que hiciésemos las cosas bien». Cree que el juez «ha pensado en él, pero no ha pensado en el daño que hace. No solo me hace daño a mí, le ha hecho daño a mi familia, que lo ha tratado como un miembro más. Él se ha introducido en mi mundo, yo no conocía tanto a los amigos de él». Y apunta: «Yo jamás lo hubiera hecho así. Todos necesitamos una explicación. Me parece excesivo y muy duro».

Esther Doña: «El matrimonio con Santiago Pedraz hubiese sido un fracaso»

Ahora que han pasado dos meses ha podido «tomar distancia». Las cosas se han puesto en su sitio y es capaz de analizar lo que ha sucedido con más claridad: «Después de un año hubiera sido absurdo ese matrimonio, hubiese sido un fracaso… Hubiera sido absurdo ese matrimonio porque somos dos personas distintas con dos estilos de vida distintos y no teníamos apenas cosas en común. No convivíamos y cuando nos veíamos todo estaba bien».

Ahora, Esther Doña se siente bien: «Estoy tranquila. Me he apoyado en mis amigos y en el mar. He navegado muchísimo. Me he dedicado a mí y a mi mente». A lo largo de este tiempo que ha pasado tras la decisión del juez ha «analizado que éramos muy diferentes, pero no estoy de acuerdo con las formas… Por fin he podido encontrar la paz». Al final de la entrevista, Sonsoles Ónega ha anunciado que Esther Doña será la nueva colaboradora de su programa. Una apuesta clara por la sección de corazón del espacio que, sin duda alguna, impulsará aún más al espacio por el que tanto ha apostado la cadena.