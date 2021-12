Esther Doña puede ser uno de los mejores ejemplos de cómo la vida continúa tras la pandemia del coronavirus. La llegada del virus a nuestras vidas supuso un mazazo para todos, pero especialmente duro para Esther Doña, que perdió a su marido, Carlos Falcó, en la primera ola de la pandemia. Meses después logró recomponer los pedazos de su corazón y encontró de nuevo el amor en Santiago Pedraz, un juez que le ha devuelto la ilusión por vivir y, como ella misma refleja en sus redes sociales, está “feliz” por cómo la vida le ha brindado una nueva oportunidad de sentir el calor del amor en tiempos complicados.

Con esta premisa, Esther Doña y Santiago Pedraz han pasado los últimos coletazos del 2021 juntos, disfrutando de un plan en pareja en el que continuar atesorando su relación y generar nuevos recuerdos. Pero el motivo de su cita no es precisamente la Navidad, sino su cumpleaños y es que este jueves 30 de diciembre la viuda del marqués de Griñón celebraba su 44 aniversario y lo hacía muy bien acompañada, no solo por su novio, sino también por un grupo de amigos con los que tuvo la oportunidad incluso de soplar la bengala de su tarta de cumpleaños. Un feliz momento que ha querido dejar plasmado en sus redes sociales en unos vídeos en los que sus fans han aprovechado para felicitarle y desearle lo mejor para el próximo año que estamos a punto de estrenar.

Esther Doña está “feliz”, como ella misma asegura a sus seguidores. Se siente tan plena al poder celebrar su cumpleaños rodeada de su novio, de amigos de toda la vida y de su familia. Viajaron hasta Málaga para reunirse con los suyos, aunque no sea la mejor época para estas concentraciones a consecuencia del aumento de contagios de coronavirus, pero parece que el riesgo ha merecido la pena y es que la exmodelo estaba radiante. Santiago Pedraz ya ha conocido a la familia de su chica y parece haber encajado bien con su nuevo familia política. Un amor que ya vaticinó incluso el propio Carlos Falcó, como así confesó la propia Esther Doña, cuando recuerda que su marido le dejó perpleja al asegurar que “el día que yo no esté Santiago es el hombre que me gustaría para Esther”. Ella ha cumplido con este peculiar deseo y meses después de su fallecimiento se enamoraron.

Vídeo: Europa Press

Ahora parece que Esther Doña lo tiene todo en la vida, pero siempre guarda un deseo para mejorar de cara al nuevo año y así lo ha expresado en conversación con los reporteros que han logrado captar las imágenes de la celebración de su 44 cumpleaños. La socialité asegura que al 2022 le pide que “todo venga muy bien, con mucha salud, que nos recuperemos todos de esta pandemia que tenemos y podamos disfrutar”. Un deseo en el que ella ya ha puesto todas sus intenciones para hacerlo realidad con este viaje a Málaga para compartir buenos momentos con su familia y amigos, además de con su novio, Santiago Pedraz.

