«Esther Doña es bipolar, toma tratamientos antidepresivos, pero los mezcla con alcohol y eso es muy mala cosa. Por eso tiene esos arrebatos tan escandalosos que tuvo con Carlos en mi presencia tantísimas veces». Estas palabras de Marina Castaño han caído como un jarro de agua fría para Esther Doña, quien todavía se encuentra impactada tras escuchar estas declaraciones. Tanto que incluso se ha puesto en contacto con un equipo legal para que estudien qué acciones tomar contra la viuda de Camilo José Cela.

«Esther Doña ha confirmado que está estudiando demandar a Marina Castaño», han revelado en la Crónica Rosa de Esdiario, donde han contado que no piensa quedarse de brazos cruzados. Se ha puesto en contacto con sus defensores para hablar sobre las posibles opciones que existen, aunque estos no son los únicos titulares que ha dejado Castaño sobre la modelo malagueña. La esposa del escritor se ha confesado también acerca sobre el día en el que Carlos Falcó acabó en un calabozo, una detención que se produjo tras una fortísima discusión en un hotel con Esther Doña. «Fue cuando me dijo tengo que darle otra oportunidad. Ya sabes que Esther está medicada, pero comete el error de tomar gin tonic», comentó Marina Castaño en ‘Espejo Público’.

No ha debido sentar bien en absoluto a Esther Doña que alguien como Marina, con la que compartieron tiempo y espacio en multitud de ocasiones, haya relatado episodios tan oscuros de su historia de amor. A lo largo de los últimos meses la que fuera esposa del marques de Griñón ha repetido que Carlos Falcó fue el amor de su vida y que jamás vivirá nada parecido con nadie, lo que hace que este momento sea todavía más complicado para ella. «De quien he estado enamorada y sigo estando enamorada es de Carlos Falcó, mi marido. Se le echa de menos», dijo hace tan solo unos días, dejando claro que todavía sigue teniendo muchos sentimientos hacia él.

Su ruptura con Santiago Pedraz tras comprometerse ha sido otro de los golpes que ha recibido la maniquí. Todavía no ha querido pronunciarse ni dar su opinión sobre las incendiarias declaraciones de Marina Castaño, quien se ha convertido en una de las absolutas protagonistas de la semana.