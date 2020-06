7 Ha alcanzado madurez en muy poco tiempo

Así lo demuestra en las entrevistas que ha concedido últimamente debido a su carrera meteórica. En ellas no ha tenido reparo en hablar sobre cómo recuerda su infancia: «Odiaba los estudios, odiaba ir a clases, me aburría todo el rato. Además, creo que el sistema educativo está muy mal planteado, no tienen nada artístico, ni se preocupan por fomentar la creatividad. Al final estaba indignada con el mundo y deseaba terminar esa etapa para por fin trabajar…veo esos momentos y me siento orgullosa de haberlos superado», dijo Ester.