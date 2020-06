Con tan solo 20 años, Ester Expósito se ha convertido en una de las mujeres más famosas de España y del mundo entero. Desde que la fama tocó a su puerta, a la actriz se la ha relacionado con varios famosos, como Mbappé o Benzema. Pero su única relación seria conocida ha sido con Álvaro Rico, su compañero en `Élite´ y con el que estuvo un año y medio. Las últimas informaciones apuntaban a que Ester había vuelto a encontrar el amor de la mano de Alejandro Speitzer, un actor de origen mexicano al que también conoció mientras grababa una nueva miniserie para Netflix titulada `Alguien tiene que morir´. Después de meses con muchos rumores la madrileña por fin ha confirmado esta relación.

Una foto ha bastado para que Expósito lo confirmara, después de tantos meses de rumores. El afortunado ha sido Alejandro Speitzer, un actor de origen mexicano al que conoció gracias a su amiga Danna Paola, compañera de la serie que la catapultó a la fama internacional. El actor había subido recientemente una foto de ambos en la que, según sus seguidores, estaba admitiendo que tenia una relación con la española. La Expósito todavía no se había pronunciado sobre esta relación, pero todo apuntaba a que se convertirían en la pareja del año. La joven ha aprovechado un viaje a México para confirmar este idilio, y es que según lo que apuntan varios medios, la pareja llevaba unos meses saliendo juntos y debido a la cuarentena habían tenido que estar separados. Un impedimento, que como podemos observar, no ha sido un problema para mantener vivo su romance.

Durante el confinamiento, Ester y Speitzer intercambiaron varios comentarios en las redes sociales, demostrando a sus seguidores que su relación era algo más que una amistad. Aunque de momento no ha habido una foto oficial con un beso que formalice su relación ante la prensa, sí que han decidido dejarse ver solos y no en compañía de amigos, como solía ser habitual. Ella publicó en sus Stories una fotografía de ambos posando junto a un corazón blanco en el que lo mencionaba. Él por su parte decidió repostear la foto con un corazón aún más grande. Toda una declaración de intenciones que ha vuelto locos a sus fans. Y es que los dos actores son todo un fenómeno de masas en sus respectivos países, donde ambos gozan de gran fama y además trabajan para la misma plataforma. La Expósito cuenta con la friolera de más de 22 millones de seguidores y ha desbancado a Georgina Rodríguez como la española con más followers en esta red social.. Todo un fenómeno no solamente en nuestro país, sino también a nivel mundial. Él, por su parte, cuenta con más de dos millones de seguidores, una cifra nada despreciable para un joven que está empezando en la industria