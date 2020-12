Semana ha podido hablar con la artista para que nos cuente cómo ha pasado el confinamiento y qué opina de su nueva pareja, el actor Alejandro Speigtezer.

Con tan solo 20 años, Ester Expósito se ha convertido en la mujer con más seguidores de España en Instagram. Con la friolera de más de 22 millones de seguidores, la madrileña ha desbancado a Georgina Rodríguez como la española con más followers en esta red social. Toda una estrella no únicamente en nuestro país, sino también a nivel mundial. Con motivo del estreno de “Renaceres” en el teatro Principe Pío de Madrid, Semana ha podido hablar con la artista para que nos cuente todo sobre la última polémica surgida en redes sociales tras unos desaires de Ester a sus fans, sobre cómo ha pasado el confinamiento y qué opina de su nueva pareja, el actor Alejandro Speigtezer.

Cuéntanos un poquito de qué se trata el proyecto

Considero difícil explicar de qué se trata, pero es un largometraje con trocitos que sacan a relucir a una España y un Madrid vacío, en el momento en el que todos estábamos confinados y las calles estaban desérticas. Es un proyecto muy bonito, en el que me ha hecho muchísima ilusión participar, en parte porque no había hecho nada parecido antes, por el momento en el que estamos y lo que hemos pasado creo, que aunque sea emotivo y produzca mucha tristeza ver a una España así, también tiene algo alentador. Es un canto a la esperanza.

Desgraciadamente, ¿has sufrido la perdida de alguien cercano?

No. Me siento muy afortunada de que no haya corrido esa mala suerte.

¿Dónde has pasado estos últimos meses?

Los he pasado en Madrid, con mis padres. Por ese lado bien, porque los adoro y me llevo muy bien con ellos, pero sufrí mucha ansiedad. Yo de por sí soy una persona con mucha ansiedad, es algo con lo que tengo que vivir todos los días, pero con la pandemia se me disparó. Debo de reconocer que también fue un tiempo para mí y poder reflexionar, hacer retrospección y darle stop un poco a mi vida.

El tema de tus ansiedades era algo que desconocía. ¿Cómo has sobrellevado esta fama tan abrupta, padeciendo esta enfermedad?

Es verdad que siempre he tenido mucha ansiedad, independientemente de mi profesión y cuando viví el boom de la fama fue muy chocante al principio, y a veces muy cansado, pero al final me he ido haciendo con ello, me he ido acostumbrando poco a poco, sin prisas y con calma. Creo que esa es la clave. Dejar que las cosas se vayan absorbiendo poco a poco. Aparte de eso, me siento muy afortunada con todas las oportunidades que he tenido y de poder estar viviendo de lo que más me gusta, la interpretación.

¿Has necesitado de ayuda terapéutica?

Necesitar creo que todos la hemos necesitado, pero no he recurrido (Se ríe). Bueno, tengo una amiga terapéutica que me ayuda mucho de vez en cuando, pero es verdad que nunca he asistido de manera rutinaria a un psicólogo, de hecho, no lo descarto. Creo que me vendría muy bien. También es cierto que he tenido otros anclajes a los que aferrarme.

Si hicieras balance de todos estos meses, el resultado sería ¿positivo o negativo?Yo creo que lo pasé más mal que bien.

Después del confinamiento te hemos visto viajar sin parar. Recientemente has visitado México, un país en el que estás teniendo un tremendo éxito gracias a tus series ¿Qué tal tu experiencia por el país azteca?

Viajar me encanta. Creo que es lo más enriquecedor que hay. Desde el confinamiento, todas las veces que he viajado, que ha sido a Roma, Venecia y ahora a México… siempre han sido por temas de trabajo. De México me encanta la gente y la manera que tienen de vivir las cosas. Me siento muy conectada con la gente.

Recientemente se han hecho virales unos vídeos en los que apareces (aparentemente) haciendo un desaire a tus seguidores, durante una visita a un parque de atracciones. ¿Qué tienes que decir sobre toda esta polémica?

No hubo ninguna polémica. De hecho, fue un día muy bonito, porque pude tener contacto con fans y pude hacerme fotos con muchos de ellos. Simplemente, saliendo de una atracción, se aglomeraron más de veinte personas, incumpliendo las distancias de seguridad entre ellos, y si pasaba por allí también la iba a incumplir yo.

Pero además se te vio tapándote la cara en algunos momentos.

Es que hubo algunas personas que empezaron a grabarme sin mi consentimiento. No me pedían fotos, simplemente se ponían a grabarme. De polémica nada, yo me lo pasé genial. En tres años, desde el lanzamiento de “Élite”, nunca he dicho no a ninguna foto. Simplemente fue por un tema de seguridad.

El hermano de tu pareja (el actor Alejandro Speitzer), ha declarado recientemente que está encantado contigo.

¿Sí? ¿En serio? Lo he conocido ahora y es un amor y un actorazo.

¿Qué nos puedes contar de tu novio?

Él es una de las personas más maravillosas que he conocido en todos los sentidos. Es muy trabajador, talentoso y luego como persona es de lo mejor que he conocido, pero eso me lo guardo para mí.