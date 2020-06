Diego Matamoros ha rehecho su vida con Carla Barber. El hijo de Kiko Matamoros confirmaba su nueva relación el pasado lunes a través de sus redes sociales con una bonita instantánea en la que aparecía besando a la cirujana. Unos días después, Estela Grande ha reaccionado y ha explicado qué va a hacer a partir de ahora.

La que fuera concursante de ‘GH VIP 7’ ha reconocido conocía de la existencia de Barber, a quien tacha de ser «un mujerón». «Durante el confinamiento tuve una conversación con Diego y me dice que está conociendo a esta chica pero a los días me lo niega y me dice que no», relata. Sin embargo, a pesar de que se alegra de que el hermano de Laura Matamoros haya rehecho su vida, ha echado en falta que fuera él quien le comunicara la buena noticia y no enterarse por la prensa.

«Es complicado verlo aunque yo ya no sienta lo mismo, no es agradable. Le deseo que sea súper feliz«, asevera y deja claro que ambos se siguen teniendo cariño. Estela Grande también ha recordado que la última vez que tuvo un encuentro con Diego Matamoros fue el pasado 26 de mayo. Además, ha insistido en que ya ha comenzado los trámites del divorcio.

El futuro de Estela Grande tras su ruptura con Diego

Estela Grande se ha abierto en canal en su último vídeo de MTMAD en el que ha explicado cuáles son sus planes de futuro en la televisión y en su vida sentimental. La modelo ha indicado que no tiene muy claro cómo va a ser su futuro, ni dentro ni fuera de la televisión. La exconcursante de ‘GH VIP 7’ está feliz y no duda en gritaron los cuatro vientos. Además, se enfrenta a su futuro con entusiasmo: «Pero si hablamos de televisión, pues ya os he dicho alguna vez que estoy un poco experimentando si estoy a gusto como colaboradora, pero poco a poco me voy soltando, y voy aprendiendo la dinámica».

No cierra la puerta a participar en un reality

«He entrado a dos, aunque para mí ha sido el mismo porque salí y estuve solo unos días fuera, creo que unos 20 y encima pilló Navidad y enseguida volví a entrar. No me dio tiempo a recuperar la normalidad. Para mí fue seguido y fue el mismo reality», contestó a un seguidor que le preguntó sobre si participaría en otro reality. «Entonces yo creo que sí lo haría. Creo que en cualquier tipo de reality lo viviría muy intensamente, pero sí que es verdad que me gustaría un reality de cosas más físicas», añadía. Aunque ha querido dejar claro que no iría a participar a uno en pareja: «Si es de pareja sentimental, yo no tengo pareja por lo que no puedo ir. Si tuviera pareja, no iría. También un poco por mi experiencia. Un reality es una experiencia o una aventura que tienes que vivir en solitario. Te tienes que enfrentar a ti mismo en muchas ocasiones. Te ves directamente contra tus miedos, tus puntos fuertes… Las mejores decisiones siempre la vas a tomar tú sola», sentenciaba al respecto.

Diego Matamoros y Carla Barber confirman su relación

«La vida te sorprende… 💙✨ (estrellas en el universo)». Con este escueto mensaje y junto a una romántica foto en la que aparece besando a la canaria, Diego proclamaba su idilio con Carla en Instagram. Ella, por su parte, también compartía la misma instantánea, solo que con distinto texto: «El mejor regalo de mis 30 ✨ Caído del cielo«, detallaba.

La confirmación llegaba poco después de que salieran a la luz las primeras fotografías de la pareja en actitud cariñosa, dedicándose besos y tiernas miradas en un restaurante de la capital. Ambos jóvenes fueron inmortalizados por las cámaras mientras disfrutaban de un relajado almuerzo en compañía de unos amigos en Madrid.