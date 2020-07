7 Diego todavía conserva los tatuajes que tenía en honor a Estela

Tanto ella como él comparten tatuajes. Uno de ellos es un triángulo que ambos lucen en su piel y otros que los relacionan, no obstante, en ningún momento se han llegado a plantear eliminarlos para siempre. «Todos los tatuajes que tengo forman parte de mi vida, de lo que he sentido, son parte de mi historia de las cosas que he vivido así que no me arrepiento, ni me planteo quitármelo», dijo Estela.