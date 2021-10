La modelo ha tenido que quedarse estos días en casa por un motivo de peso: una reacción alérgica le ha impedido hacer vida con normalidad.

Estela Grande compartía con todos sus seguidores que se había hecho un nuevo cambio de look. Es el cambio más radical que se ha hecho hasta el momento, pero le apetecía mucho cortarse el flequillo. Aunque a su pareja, el futbolista Juan Iglesias no le ha gustado mucho, la modelo no podía estar más feliz con el giro que ha dado a su imagen. Mientras disfrutaba de este cambio, Estela se veía obligada a no lucir su nuevo pelo en la calle.

Y es que ha tenido que quedarse todo el fin de semana en casa por un problema de salud. Aunque en un principio no ha querido desvelar qué ocurría, este pasado domingo anunciaba qué le había ocurrido para tener que quedarse en casa unos días para terminar de recuperarse: «Tengo muchas ganas de subiros un post con flequillo, pero no he podido hacérmela por la reacción alérgica de estos días», revelaba antes de acabar el domingo.

Una reacción alérgica ha sido la causante de que no pueda salir durante el fin de semana. El hecho de tener que quedarse en su casa durante estos días le ha permitido recuperarse del problema de salud. Además, ha estado acompañada de su pareja, que no ha querido dejarla sola ni un minuto.

Preocupaba a sus seguidores con este Stories

Poco después desvelaba qué le ocurría para estar desaparecida

Una vez que se ha visto con fuerzas de volver a las redes sociales, lo primero que ha hecho Estela es ponerse a hacer deporte. Nada como retomar la rutina de deporte para sentirse bien. Han sido unos días duros para la modelo, por lo que encontrarse por fin con fuerzas le ha llevado a moverse para sentirse activa.

Poco después, Estela ha querido contar cómo se encuentra: «Hola familia. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo ya me encuentro muy bien. Ya estoy recuperada y ya por fin he podido aparecer por aquí. Muchas gracias a todos por vuestros mensajes, habéis estado súper atentos y os lo agradezco un montón. Ya os contaré qué es lo que ha pasado. Está todo bien, tenía muchas de volver a la rutina», ha dicho sin querer desvelar qué tipo de reacción alérgica ha tenido».

El que ha estado junto a ella todos estos días ha sido Juanito Iglesias, que le dejaba claro que no le había gustado el cambio de look. «Ya habéis visto la reacción de Juan. Pensaba que lo iba a ver ya en casa. Todo el mundo está reaccionando igual, muy sorprendidos por el cambio de look tan llamativo», aseguraba. Ha dejado claro cuando ha hablado que a su novio no le ha gustado nada: «No me gusta. Le queda muy bien porque está tremenda, pero ahora está menos tremenda. El peinado está muy bien, pero le hace más mayor», quería aclarar el futbolista, al que Estela ha llamado ‘hater’.