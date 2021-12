Estela Grande suele utilizar su canal de MTMAD para contar experiencias, planes junto a su novio o tan solo abrirse en canal. Precisamente este viernes esto último es lo que ha hecho, pues ha confesado a sus seguidores el incómodo momento que vivió en un evento de trabajo. Sin señalar a nadie, la influencer ha contado que le hicieron tal vacío que a los pocos minutos de que comenzara, abandonó la cita. No entendió el motivo, pero le provocó sensaciones tan negativas que creía que superarlo iba a ser complicado para ella, tal y como ha contado ella misma en su último vídeo. «Sentí que no tenía nada que ver con el resto de gente, que me apartaban, que me hacían a un lado, sentí que valía menos. Sentí cosas feas. Me sentí muy mal. Fui al evento y no me quedé. Estuve 10 minutos y me fui…Se me hizo eterno. No fue nadie en concreto o por lo menos quiero pensar que no fue aposta (…)», dice Estela.

Se sintió ignorada hasta tal punto que dudó de sí misma, una inseguridad que temía que la hundiera por completo. Aunque en un principió creyó que le haría mucho daño, finalmente no fue así y solo tuvo que hablar con su pareja para contarle el percance y sentirse aliviada. Tras soltar todo lo que llevaba horas mascando, pudo respirar tranquila. «Sentí que todo el trabajo que llevaba haciendo durante muchos años interno se había ido al garete. Me fui de allí pensando que me iba a costar mucho recomponerme», continúa la modelo. Afortunadamente, Estela Grande sigue siendo la misma y esto tan solo fue algo puntual en su carrera. Acostumbrada a asistir a muchísimos eventos, Estela Grande demostró su profesionalidad y compartió varias instantáneas de ella ese día en las que no se percibía ni un ápice de su incomodidad. Por ello, Estela recuerda a todos que no deben fiarse de lo que ven en redes sociales, pues ese día «estaba hecha una mierda».

A su lado está Juanito Iglesias, relación que avanzó SEMANA en exclusiva. La pareja se mudó hace algunos meses a un espectacular piso en Madrid, que ella mostró en un house tour que no dejó indiferente a nadie. Estela poco a poco ha encontrado la estabilidad, eso sí, no ha sido fácil. Al salir de ‘GH VIP’ se rompió su matrimonio, siendo este año cuando ha firmado su divorcio con Diego Matamoros. Aunque siempre se le suele preguntar por él, Estela Grande ya ha dejado claro que está cansada de responder y que Diego ya forma parte del pasado. Su historia de amor finiquitó y Estela Grande está más que centrada en su nuevo chico, con el que afirma encontrarse profundamente feliz.