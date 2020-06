Este mismo lunes, Diego Matamoros y Carla Barber confirmaran su relación tras varios días de rumores de un posible romance. Algo que hizo que, sin quererlo, Estela Grande también estuviera en el foco mediático debido a que durante las últimas semanas también sonaban con fuerza los rumores de una reconciliación y ambos habían asegurado en sus redes sociales lo mucho que se echaban de menos. Por esto, el noviazgo de Matamoros y la cirujana nos pilló a todos por sorpresa. Estela ha querido hablar al respecto en su último vídeo de MTMAD donde ha desvelado cómo ve su futuro en televisión.

Así ve Estela Grande su futuro tras su ruptura con Diego

«No sé como veo mi futuro. Ni en televisión ni fuera de ella. Lo único que sé es que estoy muy bien, muy feliz… mi futuro en general lo veo así. Feliz y bien. Y tomando los rumbos y los caminos que me vaya dando la vida», ha comenzado diciendo respecto a su futuro en general. Y ha querido: «Pero si hablamos de televisión, pues ya os he dicho alguna vez que estoy un poco experimentando si estoy a gusto como colaboradora, pero poco a poco me voy soltando, y voy aprendiendo la dinámica». Estela Grande ha respondido a algunas de las preguntas que sus seguidores le han hecho, y otra de ellas era si participaría en un reality: «He entrado a dos, aunque para mí ha sido el mismo porque salí y estuve solo unos días fuera, creo que unos 20 y encima pilló Navidad y enseguida volví a entrar. No me dio tiempo a recuperar la normalidad. Para mí fue seguido y fue el mismo reality», cuenta.

«Entonces yo creo que sí lo haría. Creo que en cualquier tipo de reality lo viviría muy intensamente, pero sí que es verdad que me gustaría un reality de cosas más físicas», añadía. Aunque ha querido dejar claro que no iría a participar a uno en pareja: «Si es de pareja sentimental, yo no tengo pareja por lo que no puedo ir. Si tuviera pareja, no iría. También un poco por mi experiencia. Un reality es una experiencia o una aventura que tienes que vivir en solitario. Te tienes que enfrentar a ti mismo en muchas ocasiones. Te ves directamente contra tus miedos, tus puntos fuertes… Las mejores decisiones siempre la vas a tomar tú sola», sentencia al respecto.

«Voy hacer lo que me dé la gana», ha asegurado Estela Grande

Otro de sus seguidores han querido conocer si no entraría a uno de estos realities por miedo a hacer daño a Diego Matamoros: «Si entro en un reality, va a ser mi decisión. Únicamente mi decisión. No creo que le haga daño a Diego, él ya tiene su vida y yo la mía. Ya está. El hacer o no daño a Diego no sería lo que me impulsase o me parase a la hora de tomar su decisión», ha dicho. Y a la pregunta si necesitaría su apoyo, ha asegurado que «no necesito su apoyo. Que yo entre o no entre no depende de su apoyo. Voy hacer lo que me dé la gana», sentencia visiblemente molesta.

Hace unos días, Estela Grande también quiso poner entre las cuerdas el romance de Diego Matamoros y Carla Barber al desvelar la estrecha relación que ha mantenido durante la cuarentena con el hijo de Kiko Matamoros. Según han adelantado en ‘El programa de AR’, Estela Grande se habría quedado «ploff» al conocer la relación entre Diego y Carla Barber, además de «estar en estado de shock«. Por si fuera poco, la joven influencer ha asegurado que ella y Diego «han mantenido una relación muy estrecha durante la cuarentena». Y la cosa no ha quedado ahí, todavía llega más lejos y es que Estela asegura que se vieron hace unos días, cuando ya habría empezado el tonteo con la cirujana y la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ en el año 2016.

La joven se quedó en «shock» tras conocer la nueva ilusión de su ex

Además, Estela Grande ha revelado que «aunque es cierto que no pasó nada» durante las citas a las que se refiere, «sí que Diego Matamoros dejó caer que querría volver con ella» y otras palabras como que «la echaba de menos, que era el amor de su vida«, asegura. Una de las cosas que más sorprenden a Estela es que después de tantas conversaciones durante todo este tiempo de cuarentena cómo es posible que en ningún momento le haya confesado que estaba conociendo a alguien y que había comentado su nueva relación con Carla Barber.