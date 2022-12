Queda menos de una semana para que llegue la cena de Navidad y sabemos que muchas estáis aguantando hasta el último momento para elegir lo que os pondréis. Si todavía no habéis pensado en nada, hoy os traemos una opción de look que os encantará y que os salvará durante las fiestas. Estela Grande se ha hecho con el estilismo perfecto para triunfar con un Christmas look y lo mejor, es de Shein. Acompáñanos para analizar su outfit en detalle, es súper económico y trendy.

La influencer no se lo ha pensado dos veces, para prevenir que se le haga dura la cuesta de enero ha empezado desde ya a ahorrar, incluso en sus outfits. ¿Para qué gastarse medio sueldo en un look navideño si podemos hacernos con uno económico e igual de bonito? Estela ha fichado bien las tendencias de temporada, las ha mezclado todas y ha creado un look que no ha quedado nada mal. Por un lado, la joven se ha decantado una vez más por las lentejuelas para su look de fiesta, esta vez en los pantalones. Lo ha combinado con un top de flores 3D mini de palabra de honor y corte crop para lucir a la vez ombligo y hombros tonificados. Los pantalones plagados de paillettes mini lucen un corte campana súper favorecedor. Ambas prendas vienen en un pack de fiesta de Shein, por lo que las dos prendas pueden ser tuyas por 47 euros.

Estela Grande estrena su look de Shein más navideño y versátil

La expareja de Diego Matamoros es una gran prescriptora de moda, no solo por su gusto tan juvenil y acertado, sino porque en muchas ocasiones recomienda prendas acordes a la economía de sus seguidoras. Nos encanta cuando va enfundada en prendas low cost que podemos conseguir.

La prenda que completó el look fue una blazer de polipiel negra, muy cañera. Para sus pies, la joven apostó por unos botines de punta en cuero negro y tacón mediano que asomaban por el bajo del pantalón flare y que son de los más demandados esta temporada. Para terminar, Estela quiso darle el punto chic a su estilismo incorporando un bolso bandolera con asa de cadena de Prada. Desliza para ver el estilismo completo de Estela Grande y consigue tu Christmas look antes de que se agote en la web.