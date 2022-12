Una excelente noticia para Isabel Pantoja. La tonadillera tuvo que posponer su gira en Estados Unidos debido al visado, pero ya ha solucionado este problema. El representante de artistas, Eduardo Guervos, ha confirmado la noticia en el programa ‘Fiesta‘. La cantante «cuenta con la visa de Estados Unidos estampada en su pasaporte. Después de un arduo proceso burocrático, la señora Isabel Pantoja podrá cumplir sus compromisos artísticos en los Estados Unidos sin ningún obstáculo que se lo impida».

«La noticia la ha recibido con mucha alegría, pero se la dieran dos días antes de morir su hermano», ha afirmado Eduardo Guervos. También ha adelantado que realizará una gira en nuestro país en 2023 y que se encuentra muy ilusionada con sus proyectos profesionales. En el comunicado al que ha tenido acceso SEMANA se detalla que debido a la demora del trámite de visado de la artista se consumió «el tiempo que necesitábamos para completar los visados de los músicos y el staff, nos hemos visto obligados a tener que posponer el tour ‘Enamórate’ originalmente previsto para los meses de noviembre y diciembre del 2022 al mes de febrero de 2023. La solicitud ha sido concedida por el Departamento de Inmigración de Estados Unidos y después de haber sido resuelto satisfactoriamente el tramite burocrático que impedía que su visa fuera estampado en su pasaporte, finalmente, Isabel Pantoja cuenta con su pasaporte visado y podrá cumplir con su gira ‘Enamórate’ pospuesta para febrero de 2023″.

Las fechas de los conciertos de Isabel Pantoja

Se han dado a conocer las nuevas fechas de los conciertos de Isabel Pantoja. Arrancará la gira en Miami el 10 de febrero en el James L. Knight Center. Un concierto al que le seguirá un segundo que se realizará al día siguiente en el mismo lugar. Nueva York es la siguiente parada de la artista donde actuará el 17 de febrero en el Teatro United Palace. Luego viajará a Los Ángeles donde se reencontrará con su público el 19 de febrero en el Teatro Microsoft. El tour se cierra en Puerto Rico, el 26 de febrero, en el Coliseo de Puerto Rico.

Por último se indica que la «posposición de la gira surgió por causas ajenas a la voluntad de la artista y de los promotores. La señora Isabel Pantoja agradece a su público su persistencia y las muestras de solidaridad incondicional». Se trata de una ansiada noticia que Isabel Pantoja ha recibido muy ilusionada. Finalmente la cantante podrá reencontrarse con su público después de un año especialmente malo en lo personal. Uno de los últimos golpes que ha sufrido es la muerte de su hermano, Bernardo Pantoja, a los 69 años. El padre de Anabel Pantoja fallecía en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla a consecuencia de las complicaciones derivadas de la diabetes que padecía.

Otro de los grandes sustos que Isabel Pantoja ha vivido durante este 2022 es el ingreso de su hijo, Kiko Rivera, después de que sufriera un ictus el pasado 21 de octubre. El DJ estuvo muy arropado por su mujer, Irene Rosales, pero su progenitora no pudo visitarle debido a su delicado estado que no le permitía sobresaltos. Cabe recordar que madre e hijo llevan mucho tiempo distanciados todo a raíz de las demoledoras declaraciones de Kiko Rivera en el especial ‘Cantora, la herencia envenenada’. Se reconciliaron cuando murió doña Ana -la madre de la artista-, pero no han vuelto a recuperar los lazos tan estrechos que siempre mantuvieron.