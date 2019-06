La actriz ha querido dedicar un mensaje público a Mario Casas (aunque no lo etiqueta en ningún momento) cuando éste cumple 33 años.

Blanca Suárez y Mario Casas han llevado siempre su relación de la manera más discreta. Cuando han sido preguntados sobre ello en los diferentes actos públicos que han protagonizado, los actores han contestado, aunque con evasivas. Eso sí, han tratado de dar normalidad a través de las redes, pero con cuidado de qué compartir. De hecho, nunca han mostrado en sus perfiles imágenes en las que aparezcan juntos.

Sin embargo, cuando la ocasión lo merece, hacen una excepción. Es lo que acaba de hacer Blanca Suárez, que no ha dudado en felicitar el 33 cumpleaños a Mario Casas con una imagen en la que aparecen los dos. Pero que no cunda el pánico. En la instantánea no aparecen sus rostros, sino sus pies.

Se trata de una imagen en la que aparecen las deportivas de Blanca Suárez y Mario Casas vistas desde arriba. La actriz ha acompañado la foto con un corazón y un 33 en el interior. No ha etiquetado a Mario Casas en ninguna parte de la publicación, pero está claro que va destinado a él, puesto que este 12 de junio es su cumpleaños.

La última vez que descubrimos que disfrutaron de un plan juntos fue durante un viaje romántico a Tanzania. Prefirieron no compartir publicaciones en las que aparecieran juntos. Sin embargo, cuando colgaron algunas de las instantáneas que se hicieron, ambos las etiquetaron en la misma ubicación, el hotel Four Seasons Safari Lodge Serengeti, un exclusivo resort en el que trataron de desconectar para volver a la rutina con las pilas cargadas.

¿Darán un paso más próximamente y compartirán alguna foto juntos en las redes?