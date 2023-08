El escándalo de Rubiales traspasa fronteras

Jenni Hermoso avisó en la contundente nota emitida después de que Luis Rubiales no renunciara a su cargo como presidente de la Federación Española de Fútbol que se había sentido muy apoyada. "Todas las jugadoras de España y del mundo me han dado la fuerza para salir con este comunicado". El escándalo no solo ha ocasionado una importante indignación en nuestro país, también ha traspasado fronteras copando titulares en los medios más destacados y generando la reacción de deportistas internacionales.

Alex Morgan, jugadora de la Selección de Fútbol de Estados Unidos, ha hablado alto y claro a través de su perfil de Twitter. "Me dan asco las acciones públicas de Luis Rubiales. Yo estoy del lado de Jenni Hermoso y de las jugadoras españolas. Ganar la Copa del Mundo debería ser uno de los mejores momentos en la vida de estas futbolistas, pero en cambio se ve ensombrecido por los ataques, la misoginia y los fracasos de la Federación Española", manifestaba la estadounidense.

Rubiales centra el interés de la prensa internacional

La negativa de Rubiales a dimitir ha dado la vuelta al mundo. "España quiere que el beso de Rubiales sea un 'momento MeToo'", indicaba la BBC. Mientras que el canal británico Sky News interrumpía la programación para ofrecer en directo la última hora del caso. "Los jugadores masculinos de España se suman al boicot después de que Rubiales rechace dimitir por el beso", publicaba The Times. En nuestro país vecino, Francia, la noticia también está generando mucho interés y se ha colado en portada. 'Le Monde' subrayaba que se trataba de un "beso forzado" y que la jugadora y sus compañeras no volverán a la selección hasta que dimita.

Rubiales es noticia al otro lado del océano protagonizando titulares en cabeceras como New York Times. 'El jefe del fútbol español rechaza dimitir por un beso a una jugadora', indicaba el diario. La CNN, en su versión en español, le dedicaba un demoledor análisis: "Por qué la actitud machista de Rubiales es peligrosa". En el mismo se detallaba que el episodio "ha empañado la fiesta y ha quitado a las jugadoras de España la posibilidad de una celebración como se merecen, por todo lo alto".