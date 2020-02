Gisela ha sido una de las protagonistas de los premios Oscar 2020, celebrados en el Teatro Dolby de Los Ángeles. La concursante de la primera edición de ‘Operación Triunfo’ cumplió un sueño al actuar por primera vez en este escenario, donde ha interpretado la canción ‘Into the Unknown’, de Frozen 2, junto a todas las artistas que cantan la canción en sus diferentes países.

Sin embargo, hubo un error durante la actuación que las redes sociales no pasaron por alto. Y es que cuando Gisela cantó su parte de la letra, en el rótulo aparecía su nombre junto a un ‘Castilian’, mientras que a la artista latina, Carmen Saharí, le pusieron un rótulo de ‘Spanish’.

Cosa curiosa en los #Oscars

Salieron todas las cantantes internacionales de Frozen y la latina la rotularon como «Spanish» y la española (Gisela) como «Castilian».

Me imagino a los americanos pensando que es eso de «Castilian» pic.twitter.com/A6heWWWLEd — Eduardo Mosqueira (@emosqueira) February 10, 2020

La cantante no se dio cuenta de lo ocurrido durante su actuación en los Oscar, pero las redes sociales no dudaron en dar su opinión: «En los Oscar han puesto que Gisela canta en Castilian y que la cantante de la versión para Hispanoamérica cantaba en Spanish», «Cuando ha salido Gisela… ¿han puesto ‘castilian’? No español…».